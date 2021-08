I civili sono morti nella calca di persone che cercano di fuggire dall'occupazione dei talebani, il ministero della difesa riferisce che «le condizioni sul campo rimangono estremamente difficili». Tra le persone in fuga anche una partoriente che ha dato alla luce la sua bambina in un volo statunitense

Sette civili afgani sono stati uccisi vicino all'aeroporto di Kabul nella calca di persone che cercano di fuggire dall'occupazione dei talebani. Lo ha reso noto il ministero della Difesa, sottolineando che «le condizioni sul campo rimangono estremamente difficili, ma stiamo facendo tutto il possibile per gestire la situazione nel modo più sicuro e protetto». I talebani danno la colpa agli Stati Uniti: «L'America, con tutta la sua potenza e le sue strutture, non è riuscita a portare ordine all'aeroporto. C'è pace e calma in tutto il paese, ma c'è caos solo all'aeroporto di Kabul» ha detto il funzionario Amir Khan Mutaqi secondo quanto riportato sul suo sito dall'agenzia stampa russa Sputnik.

Allarme umanitario

Mary-Ellen McGroarty, direttrice nazionale del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite per l'Afghanistan, ha dichiarato all'Observer che un'azione rapida e coordinata è fondamentale: «Altrimenti, una situazione già orrenda diventerà una catastrofe assoluta, un completo disastro umanitario», ha detto. «Dobbiamo portare rifornimenti nel paese, non solo in termini di cibo, ma anche di forniture mediche, di ripari. Abbiamo bisogno di soldi e ne abbiamo bisogno ora», ha aggiunto.

Anche una partoriente

Intanto continua il dramma dei bambini. Dopo le immagini delle madri che passano i loro figli oltre il filo spinato ai soldati, le evacuazioni avvengono in condizioni sempre più delicate. L'esercito degli Stati Uniti ha fatto sapere che una donna afghana ha partorito a bordo di un C-17 dell'aeronautica militare che stava volando dal Medio Oriente alla base aerea di Ramstein, in Germania. La base viene utilizzata come area di transito per le persone evacuate dall'Afghanistan. L'Air Mobility Command dell'esercito ha twittato che la madre ha iniziato ad avere complicazioni durante il volo sabato. «Il comandante dell'aereo ha deciso di scendere di quota per aumentare la pressione dell'aria nell'aereo, il che ha aiutato a stabilizzare e salvare la vita della madre», si legge. All'arrivo a Ramstein, il personale medico statunitense è salito a bordo. «La bambina e la madre sono state trasportate in una vicina struttura medica e sono in buone condizioni», hanno detto i militari.

