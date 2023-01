Il 21enne ha agito da solo, sparando a 10 persone, di cui 7 decedute. L’attentatore è stato poi ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia. Hamas ha rivendicato l’attacco che arriva in un momento di altissima tensione nella regione. Quarantadue persone sono state arrestate

Nel serata del giorno della Memoria, un attentatore di 21 anni residente a Gerusalemme est ha ucciso 7 persone nei pressi di una sinagoga della città, tra cui un ragazzino di 15 anni. L’uomo è stato poi ucciso dalle forze di sicurezza in uno scontro a fuoco seguito alla sua fuga.

Il portavoce di Hamas Hazem Kasem ha detto alla TV Al-Aqsa che l'attacco è stato effettuato come rappresaglia per il raid di giovedì a Jenin, quando almeno 10 palestinesi sono stati uccisi e altri 20 sono rimasti feriti a seguito di un raid israeliano in un campo profughi.

La polizia israeliana afferma che ci sono anche 3 feriti. Le autorità hanno definito l’attacco «uno dei peggiori attentati degli ultimi anni». Itamar Ben Gvir, controverso ministro della Sicurezza di estrema destra, si è recato sulla scena della strage ed è stato elogiato dagli israeliani che si erano radunati per esprimere la propria rabbia in seguito al letale attentato.

L’attacco arriva in un momento di altissima tensione tra Israele e Palestina. L’atto potrebbe essere una risposta al raid israeliano di giovedì in seguito al quale 9 palestinesi sono morti. Nella mattinata di venerdì, dalla striscia di Gaza sono partiti dei razzi diretti verso le città israeliane. Immediata la rappresaglia aerea di Tel Aviv su Gaza.

Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, si è detto «molto preoccupato per l’escalation di violenza».

Immediate condanne anche da Unione europea e stati membri, mentre il dipartimento di Stato statunitense definisce l’attacco «orrendo», ma conferma il viaggio del segretario Antony Blinken in Medio Oriente.

42 arresti

Oggi, in un comunicato, la polizia ha dichiarato di aver arrestato "42 persone per interrogarle" durante la notte.

Quanto all'attentatore, non c'e alcuna indicazione che fosse precedentemente coinvolto in attività militanti o che fosse membro di un gruppo armato palestinese consolidato. Fra gli arrestati, alcuni risiedono nello stesso quartiere di Gerusalemme Est, ha aggiunto la polizia. In una nota, la polizia ha dichiarato che le forze israeliane sono state messe in "massima allerta". Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha promesso "un'azione immediata", senza ulteriori dettagli, e ha invitato gli israeliani a non farsi giustizia da soli, ma a fidarsi dell'esercito e della polizia.

