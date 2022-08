L’Ap in un’inchiesta aveva rivelato che una trentina di membri dello staff lo avevano denunciato. Avrebbe incolpato alcuni suoi sottoposti di aver favorito l’aumento dei casi di Covid-19 in alcuni paesi del Pacifico per la loro «mancanza di capacità a causa della loro cultura, razza e livello socioeconomico inferiori».

L’Associated Press ha rivelato che Takeshi Kasai, direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità nel Pacifico occidentale, è stato sospeso a tempo indeterminato dal suo incarico. La rimozione di Kasai arriva a qualche mese di distanza da un’inchiesta della stessa Ap che aveva rivelato che decine di membri dello staff lo avevano accusato di razzismo, abusi e in genere comportamenti poco etici.

Venerdì il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha inviato una mail allo staff che lavora nel Pacifico occidentale. Ha comunicato che Kasai era “in congedo”, senza approfondire ulteriormente. Nel frattempo sarà sostituito dalla vicedirettrice generale, Zsuzsanna Jakab, che arriverà oggi a Manila, la sede regionale dell’Oms, per «garantire la continuità aziendale».

Le denunce

L’Ap ha citato anche due alti funzionari dell’Oms, rimasti anonimi perché non autorizzati a parlare con la stampa. Hanno detto che Kasai è stato messo in congedo amministrativo prolungato dopo che un’indagine interna hanno confermato alcune delle denunce di cattiva condotta. Anche se Kasai non ha voluto commentare la notizia della sua sospensione, in passato aveva negato di aver usato un linguaggio razzista o di aver agito in maniera non professionale.

A inizio anno l’Ap aveva riferito che più d 30 membri dello staff avevano inviato una denuncia riservata ai vertici dell’Oms e ai membri del comitato esecutivo dell’organizzazione. Avrebbero allegato documenti e registrazioni che proverebbero i comportamenti razzisti. In particolare Kasai avrebbe incolpato alcuni suoi sottoposti di aver favorito l’aumento dei casi di Covid-19 in alcuni paesi del Pacifico per la loro «mancanza di capacità a causa della loro cultura, razza e livello socioeconomico inferiori».

