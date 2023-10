Un uomo armato con un fucile mitragliatore AR-15 ha iniziato a sparare intorno alle 18.56 prima all’interno di una pista da bowling poi in un bar ristorante vicino. È accaduto a Lewiston, la seconda più grande città del Maine.

Le vittime sono 18 e 13 i feriti, ha spiegato la governatrice del Maine Janet Mills nella conferenza stampa di aggiornamento sulla sparatoria e sulla caccia all'uomo in corso da ore, ancora senza risultati. Sono centinaia gli agenti delle forze dell’ordine impiegati nell’operazione.

Il killer si sarebbe dato alla fuga a bordo di un suv bianco, ritrovato abbandonato a pochi chilometri di distanza. Il sospettato è Robert R. Card, 40 anni, fa parte della riserva militare della National Guard ed è un istruttore di armi da fuoco. Il suo volto è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza dei locali in cui ha compiuto la carneficina. «Se vedete Robert Card – ha detto la governatrice – non vi avvicinate per alcun motivo».

Non è ancora chiaro il movente dell’attacco e sul caso sta indagando anche l’Fbi. Ma da una prima ricostruzione emerge che l’uomo lo scorso anno sarebbe stato in cura per problemi di salute mentale in un ospedale psichiatrico per due settimane. Cnn riporta inoltre che aveva recentemente minacciato di sparare in una struttura della Guardia nazionale a Saco, nel Maine.

Il sospettato sta affrontando un mandato d’arresto per otto capi di omicidio. La famiglia in un messaggio alla Cnn lo ha esortato ad arrendersi.

La paura

La caccia all’uomo è ancora in corso, per questo le autorità locali hanno chiesto alla popolazione di rimanere «in casa» e di tenere «le porte chiuse a chiave». Anche i college e le scuole, oltre agli esercizi commerciali e alle banche, sono rimaste chiuse per questioni di sicurezza. L’ordine è stato esteso a tutta la contea di Androscoggin e alla cittadina di Bowdoin, nella contea di Sagadahoc. Secondo il Dipartimento di polizia di Lewiston, Bowdoin è la città in cui risiede il presunto responsabile delle sparatorie.

Durante la sparatoria, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si trovava a una cena di stato che ha dovuto abbandonare. Dalla Casa Bianca ha chiamato le autorità locali annunciando di fornire tutto il sostegno e il supporto necessario.

Le sparatorie nel Maine

È «di gran lunga la più grande sparatoria di massa che abbiamo mai avuto nel Maine», ha detto il direttore del giornale locale di Lewiston riportato da Bbc. Secondo il Gun violence archive, è la 565esima sparatoria che avviene quest’anno negli Stati Uniti. A differenza del resto del paese, gli omicidi legati alle armi da fuoco sono molto meno diffusi nel Maine, anche se il dato è aumentato del 20 per cento tra il 2009 e il 2018.

