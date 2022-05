Cresce la spesa militare anche in Africa. In linea con la tendenza globale di corsa a ogni forma di armamenti per garantirsi una presunta maggiore sicurezza – ampiamente smentita dal fact checking (Non è correndo alle armi che salveremo il mondo) – anche il “continente nero” ha fatto registrare una crescita del’1,2 percento e raggiunto una spesa complessiva di 39,7 miliardi di dollari nel 2021. L’aumento di spese nel 2021 nell’Africa sub-sahariana, il primo dal 2014, è stato principalmente trainato dalla Nigeria, il paese che versa più di tutti (+ 56 percento, 4,5 miliardi di dollari).

Un bilancio, come sottolinea Nigrizia, destinato a crescere a causa del recente acquisto di 12 elicotteri d’attacco AH-1Z Cobra dagli Stati Uniti e altri di origine russa e italiana come Mil Mi-24/35 “Hind” e Agusta A109 (vendite che vanno contro il Trattato sul commercio delle armi che proibisce l’invio in luoghi di instabilità politica). Il dato più eclatante riguarda l’Uganda che negli ultimi dieci anni ha registrato una crescita del 203 percento.

Spesa minore ma tante guerre

Se i 40 miliardi di dollari scarsi africani (in percentuale l’1,9 delle spese mondiali) vengono paragonati al resto del pianeta, si scoprirà, ovviamente, quanto le spese militari del continente siano decisamente minori rispetto a ogni altra area.

Le Americhe, ad esempio, raggiungono gli 883 miliardi di dollari e uno share del 42 percento, seguono Asia e Oceania (586, 28 percento), Europa (418, 20 percento) e Medio Oriente (186, 8,8 percento). L’Italia da sola, tanto per fare un caso pratico, ha una military expenditure vicina a quella dell’intera Africa, 32 miliardi. Nella top 40 dei paesi che spendono e spandono in armi, figura un solo stato africano, l’Algeria, 26° (9,1 miliardi di dollari), ma in decrescita rispetto all’anno precedente (- 6,1 percento). Ugualmente il crescente interesse dei governi verso gli armamenti, in un continente che deve fare i conti con varie pandemie e con sistemi sanitari, educativi, economici fragili, desta preoccupazione.

Ma al di là delle statistiche, bisogna soffermarsi su quello che con tutta probabilità è il dato più allarmante. Pur spendendo meno di tutti in armi, l’Africa è senza dubbio il continente più vessato da conflitti. Dei 70 paesi nei quali si consumano guerre, 31 sono africani (in alcuni sono più di uno). E delle 875 milizie irregolari in azione nel mondo, circa 300 vagano per il continente. Come sostiene l’ International Peace Information Service (IPIS) la maggior parte delle forniture proviene dall'esterno del continente, poiché la produzione locale è relativamente limitata.

Uno dei problemi principali alla base del fenomeno è una sempre più capillare circolazione di armi conseguenza di commerci irregolari che vedono nell’Africa occasioni smisurate di business. L’altro è rappresentato dal dato che in generale, la raccolta di dati su crimini, violenza e commercio di armi leggere nel continente è scarsamente documentata. Negli ultimi anni stanno facendo la loro rapida e capillare comparsa armi sofisticate in Africa, come i droni esportati da Turchia e Cina giunte in soccorso del premier etiope Abiy nella sanguinosa guerra in Tigray, solo per fare uno dei tanti esempi.

Ciò va ad aggiungersi al problema principale alla base di conflitti, scontri, guerre locali, e cioè la capacità di compravendita illegale molto alta quanto veloce delle cosiddette SALW (armi piccole e leggere). A causa dell'eredità della dominazione coloniale, della porosità dei confini e della competizione per le risorse naturali, la maggior parte delle nazioni africane fatica a stabilire sistemi normativi efficaci. La cattiva gestione e la corruzione nell'approvvigionamento, così come il traffico transfrontaliero e l’instabilità politica, contribuiscono a dirottare tali armi in una moltitudine di mercati illeciti e nelle mani di criminalità organizzata e gruppi terroristici. Il costo di questo fenomeno è altissimo, con intere aree sotto scacco di gruppi armati che bloccano sviluppo ed economia.

C’è poi il tema della cosiddetta “dispersione”. In Libia, in Mali, così come in altri paesi, gli interventi internazionali, una volta conclusi, oltre ad eredità discutibili, lasciano un carico enorme di armi. Ma perfino le armi in possesso dei vari organismi di peacekeeping circolano sempre di più tra gruppi terroristici o di trafficanti criminali, contro cui erano state stabilite le stesse operazioni. Come denuncia l’Africa Center for Strategical Studies, la perdita di attrezzature appartenute a contingenti di pace si è verificata in almeno 20 operazioni in 18 Paesi africani. Il materiale letale perso solo negli ultimi 10 anni comprende molti milioni di munizioni, migliaia di armi leggere e di piccolo calibro e probabilmente centinaia di sistemi di armi pesanti.

L’iniziativa Silencing the guns

La speranza giace nella capacità degli stati africani, sostenuti anche dall'iniziativa dell'Unione Africana Silencing the Guns, di affrontare sfide decisive come la governance delle risorse naturali, la questione dei confini porosi, così come le perdite dalle scorte ufficiali (eserciti regolari e Onu) e l'armamento occulto dei gruppi di opposizione negli Stati vicini. E che il mondo, smetta di dare tutto questo credito alle armi.

