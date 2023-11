I tre ventenni si trovavano nei pressi del campus universitario nel Vermont. Uno di loro è in gravi condizioni. L’uomo, un cittadino 48enne è stato fermato dalla polizia e comparirà in tribunale

Le forze dell’ordine hanno affermato di aver arrestato l’uomo che ha sparato contro tre ragazzi palestinesi in un campus universitario nel Vermont. L’aggressione è avvenuta nel fine settimana mentre i giovani ragazzi, poco più che ventenni, stavano camminando per strada indossando la kefiah al collo. Sono stati avvicinati da Jason J. Eaton, un uomo di 48 anni e abitante della zona che senza parlare ha deciso di sparare almeno quattro colpi di pistola prima di darsi alla fuga.

I ragazzi sono Tahseen Ahmad del Trinity College, Kinnan Hamid del Haverford College e Hisham Awartani della Brown University. Due dei ragazzi sono in condizioni stabili, mentre il terzo ha riportato «ferite molto più gravi», ha detto il capo della polizia di Burlington, Jon Murad. Eaton comparirà oggi in tribunale per rispondere alle domande dei giudici. Resta ancora da capire se sia stato un attacco motivato dall’odio razziale o etnico. Da quando è iniziata la guerra tra Hamas e Israele lo scorso 7 ottobre negli Stati Uniti e non solo sono aumentati i casi di antisemitismo e islamofobia.

«È scioccate e profondamente preoccupante che tre giovani palestinesi siano stati feriti qui a Burlington, l’odio non ha spazio qui o da nessuna altra parte, aspetto un'inchiesta approfondita», ha dichiarato il senatore del Vermont Bernie Sanders.

