Come vanno le cose negli stati in bilico (finora)

Iniziamo allora a guardare a come vanno le cose nei sette stati chiave, con un'avvertenza: ci sono troppi elementi che rendono gli "swing states" davvero in bilico. Ne diciamo uno soltanto, per ora: in alcuni casi – come ad esempio la Pennsylvania – i voti espressi in anticipo saranno contati solo successivamente. Considerando che la tendenza in passato è stata a favore dei democratici (ma non è detto che sia così anche quest'anno), potrebbe accadere che uno stato in cui Trump è in vantaggio, possa poi essere vinto da Harris. Stiamo descrivendo in realtà uno scenario che è accaduto quattro anni fa, quando il candidato democratico era Biden.

Detto tutto questo, ecco la situazione finora:

Pennsylvania (19 grandi elettori) - Alla vigilia per i sondaggi era lo stato in bilico per eccellenza. E per molti media potrebbe essere lo stato davvero decisivo. È ancora troppo presto per anticipare una tendenza

Georgia (16 grandi elettori) - Secondo le prime proiezioni, Trump sarebbe avanti (secondo Nbc news, ad esempio, a circa il 52 per cento). Per ora è stato conteggiato il 77 per cento dei voti

North Carolina (16 grandi elettori) - Anche in questo caso Trump è in vantaggio. C'è anche chi – come Decision Desk Hq – che ha già assegnato lo stato all'ex presidente. Alla vigilia, secondo i sondaggi, era avanti di quasi due punti

Michigan (15 grandi elettori) - In questo caso è Kamala Harris è in vantaggio. Secondo la Cnn è al 50,5 per cento (dunque è ancora un vantaggio risicato)

Wisconsin (10 grandi elettori) - Situazione ancora in bilico anche in Wisconsin, Harris sembrava in vantaggio, poi Trump sembra stia recuperando

In Arizona e Nevada i seggi sono chiusi, ma da poco. E quindi è presto per indicare una tendenza.