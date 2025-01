Hamas ha dichiarato di aver inviato a Israele la lista degli ostaggi che saranno rilasciati oggi, come richiesto dall'accordo di cessate il fuoco. Il rilascio degli ostaggi è uno dei punti centrali dell'intesa mediata da Egitto, Qatar e Stati Uniti per porre fine al conflitto nella Striscia di Gaza. Il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, previsto per le 8:30 di questa mattina (ora locale), non è ancora entrato in vigore. Le Forze di difesa di Israele (Idf) hanno comunicato che il rinvio è dovuto alla mancata consegna, da parte del movimento palestinese Hamas, della lista degli ostaggi. Intanto, mentre si attende l'attuazione del cessate il fuoco, la Striscia di Gaza continua a subire intensi bombardamenti.