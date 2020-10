Donald Trump ha ripreso la campagna elettorale. O meglio: in realtà non l’ha mai interrotta davvero, neppure nei giorni del ricovero in ospedale. Ora però è tornato a rivolgersi faccia a faccia, senza mascherina, ai suoi sostenitori. È salito sul podio di un comizio in Florida, a Sanford, nonostante le preoccupazioni delle autorità locali. E proprio il virus è diventato la sua arma: «Scenderei tra di voi e vi darei un grosso bacio». Ha poi difeso la sua gestione della pandemia, anche se sono morti 215mila statunitensi.

Tra la folla non è stato rispettato il distanziamento sociale, quasi nessuno indossava la mascherina. «Sotto la mia guida, otterremo un vaccino sicuro e la guarigione – ha detto Trump – nessun Paese al mondo si è ripreso come noi».

Nelle stesse ore, lo sfidante democratico Joe Biden ha tenuto comizi in Ohio, uno Stato a lungo considerato fuori dalla portata dei democratici. «A Sanford Trump non ha portato altro che comportamento sconsiderato, retorica divisiva e allarmismo – ha detto –. Ma è egualmente pericoloso ciò che non porta: un piano per mettere sotto controllo il virus che ha ucciso 15mila abitanti della Florida». «La sua condotta sconsiderata dalla diagnosi dimostra che è incosciente. E più a lungo è presidente, più diventa sconsiderato».

© Riproduzione riservata