Per l’esperto dell’università Renmin, il meeting ha avuto risultati «limitati, ma importanti». Anche se «la grande rivalità continua» e non c’è spazio di compromesso sulla tecnologia

«Tra le discussioni più costruttive e produttive mai avute». Così Joe Biden ha definito il recente meeting con il presidente cinese Xi Jinping. Il primo incontro bilaterale in oltre un anno, e il primo dopo la crisi del presunto pallone-spia abbattuto sui cieli americani a gennaio. Ma è stato davvero così positivo?

Ne abbiamo parlato con Shi Yinhong, direttore del Centro studi americani presso l’università Renmin, nonché consulente presso il Consiglio di Stato cinese.

Alla fine Biden e Xi non solo si sono incontrati. Hanno persino presieduto alla firma di diversi accordi. Verrebbe da definirlo un successo.

Il meeting ha prodotto frutti limitati ma importanti: Biden aveva ragione nel dire a Xi che lo scopo dell’incontro era «garantire che la competizione non si trasformasse in conflitto». Quindi il risultato strategico più rilevante è stato il ripristino della comunicazione militare di alto livello tra due paesi, che – secondo una fonte ufficiale americana – potrebbe essere una riapertura “parziale” del canale di comunicazione. Si dice che un altro progresso sia stato ottenuto nel mantenere la sorveglianza umana sul lancio di missili nucleari guidati dall’intelligenza artificiale. È l’unico accordo sul controllo degli armamenti mai prodotto tra i due paesi.

Quindi è corretto dire che siamo di fronte a un “appeasement”?

La grande rivalità continua. Xi ha esortato gli Stati Uniti a smettere di armare Taiwan e a sostenere la “riunificazione pacifica” della Cina. Una richiesta inaccettabile per gli Stati Uniti. Biden ha risposto con un discorso standard, ovvero ribadendo che la posizione degli Stati Uniti è quella di mantenere la pace e la stabilità nella regione, e ha avvertito la Cina di non interferire con le elezioni taiwanesi del prossimo gennaio.

Secondo diverse fonti, Xi avrebbe anche riferito privatamente a quali condizioni Pechino passerebbe a un’annessione militare. Sembra un gesto importante. Era mai successo prima?

In realtà questa è la posizione cinese tradizionale, o almeno lo è da diversi anni. Non è stato detto nulla di nuovo in proposito.

È interessante che lei parli di “rivalità”, perché il governo cinese ha più volte contestato agli Stati Uniti l’utilizzo del termine.

Quale altro fattore di competizione ha notato?

Il passaggio sulle esportazioni di tecnologia verso la Cina: Xi ha paragonato le misure americane a un “contenimento tecnologico”. Biden, da parte sua, ha risposto senza mezzi termini affermando che gli Stati Uniti non forniranno alla Cina tecnologia che possa essere utilizzata militarmente contro di loro.

Pensa che la competizione tecnologica tra i due paesi potrebbe mettere a repentaglio l’esito positivo dei colloqui ad alto livello? C’è spazio per un compromesso? Dopotutto, i due leader hanno concordato di avviare i negoziati per rinnovare l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica che per decenni ha permesso ai due paesi di collaborare nella ricerca.

Non c’è spazio per grandi compromessi reciproci. Non è stato prodotto nessun risultato positivo di rilievo durante i recenti colloqui ad alto livello. Qualsiasi retorica sull’alta tecnologia sembra meschina e ipocrita, e pertanto è troppo ambigua e generalizzata per portare frutti concreti.

E il mar Cinese Meridionale? Tra i vari accordi che lei definisce “positivi” figura la riattivazione della comunicazione tra le forze marittime. Negli ultimi giorni però si sono verificati nuovi scambi di accuse tra Cina e Usa. Serviranno a qualcosa le hotline militari?

Non credo che gli eventi più recenti nel mar Cinese Meridionale siano tali da sollevare alcun pericolo di crisi. Sono incontri “normali” e nessuna delle due parti li ha presi troppo sul serio.

Sappiamo che Xi e Biden hanno parlato anche dei grandi conflitti globali in corso, anche se non sono disponibili dettagli in proposito. Lei sa qualcosa di più?

Non c’è nessun accordo sulla guerra in Ucraina. La Cina insiste sulla sua posizione filorussa nel conflitto, tenendo fede all’impegno nei confronti del partenariato strategico con Mosca. Per quanto riguarda la guerra tra Israele e Hamas, non abbiamo alcuna indicazione di un accordo rilevante tra i due capi di Stato. La Cina non ha mostrato alcuna esitazione degna di nota riguardo alle sue attuali relazioni con l’Iran, uno stato che ha sicuramente rapporti complicati con Hamas.

Ha fatto molto discutere un passaggio ripreso dal New York Times in cui Xi sembra esprimere ambizioni egemoniche di portata globale, laddove un tempo si era limitato a circoscrivere la competizione bilaterale nell’Asia-Pacifico. Era davvero questo l’intento?

In realtà si tratta di semplice retorica, ma forse facilmente fraintendibile perché lascia intendere che la Cina desidera avere successo in tutto il mondo.

Se dovesse tirare un bilancio dell’incontro tra i due leader? Possiamo definirlo un “nuovo inizio” per le relazioni Cina-Usa?

I leader sono sempre generosi nel diffondere una retorica limitata ma positiva, che ha pochi costi ma alcuni vantaggi perché lascia agli amici internazionali la possibilità di credere nella loro ragionevolezza: questo è vero soprattutto nel caso di Biden. Sono meno generosi nell’offrire agevolazioni su controversie secondarie o addirittura insignificanti, che hanno qualche costo sebbene non sostanziale. Sono davvero avari nel considerare un’offerta di concessione su qualsiasi grande controversia da loro stessi definita di vitale importanza, e che ritengono fermamente abbia un costo enorme per il loro paese.

