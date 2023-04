Le testimonianze di donne e migranti al centro del rito: dal conflitto in Ucraina alla Terra Santa, dalle guerre in Africa agli scontri armati in America Latina e in Asia

Papa Francesco non è potuto essere presente al Colosseo quest’anno, i medici hanno infatti consigliato prudenza dopo il recente ricovero al Gemelli, cionondimeno il pontefice ha seguito il rito dalla residenza di Santa Marta in Vaticano.

Nel pomeriggio, tuttavia, ha presieduto la “Passione del Signore” nella basilica di San Pietro. La celebrazione svoltasi al Colosseo è diventata quest’anno la via Crucis reale e drammatica delle vittime dei conflitti che scuotono il mondo contemporaneo; i testi che accompagnano le varie stazioni del rito, sono infatti stati scritti ed elaborati a partire da diverse testimonianze ascoltate dal papa «nel corso dei sui viaggi apostolici e in altre occasioni».

«Sono echi di pace che riaffiorano in questa “terza guerra mondiale a pezzi” – si afferma nella preghiera iniziale – grida che vengono da paesi e aree oggi dilaniati da violenze, ingiustizie e povertà. Tutti i luoghi dove si patiscono conflitti, odi e persecuzioni sono presenti nella preghiera di questo venerdì santo».

Ne è venuto fuori un percorso che racconta la storia non dal punto di vista degli eserciti, dei governi o delle diplomazie, ma di quegli “scartati”, quell’umanità invisibile, sulla quale Francesco ha tante volte portato la sua attenzione.

E certo nei testi ha trovato spazio anche la guerra in Ucraina; se l’anno passato fece scalpore la scelta di far portare la croce a una donna russa e a un ucraina insieme nel segno di una possibile riconciliazione, pure questa volta è stato scelto di mettere insieme le testimonianze di due giovani, appartenenti ai due paesi, che raccontano con modalità differenti le sofferenze causate dal conflitto, dalle perdite, dalle ferite inferte dalle distruzioni, del bisogno estremo di pace. Una scelta che non è piaciuta all’ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash, che su twitter ha osservato come il ragazzo russo citato nei testi della Via Crucis, che lamenta la scomparsa al fronte del papà e del nonno mandati a combattere, «dimentica di dire che i suoi parenti sono andati in Ucraina per uccidere non solo il padre del ragazzo ucraino ma tutta la sua famiglia, e non viceversa». Insomma, le polemiche sono esplose.

Ma forse, quest’anno, il cuore della Via Crucis va rintracciata nella voce delle donne: africane, asiatiche, laiche e religiose, vittime delle armi e di violenze inaudite; altro aspetto che emerge con chiarezza da questa fotografia della “terza guerra mondiale a pezzi” composta con la voce della gente comune, è che fra le conseguenze immediate dei conflitti armati, delle aggressioni, degli attacchi a città e villaggi, ci sono le migrazioni forzate, la fuga, il trauma di dover perdere tutto in poco tempo: spesso i propri cari, la propria casa, la propria terra, per ritrovarsi poi in mare, in una prigione libica, in un campo profughi, in un paese straniero.

La violenza contro le donne

Fra le testimonianze più forti, quella di giovani ragazze dell’Africa australe: «Era un venerdì sera, quando i ribelli fecero irruzione nel nostro villaggio, presero in ostaggio tutti quelli che poterono, deportarono chi trovarono e ci caricarono di quanto avevano saccheggiato. Durante il tragitto uccisero molti uomini con proiettili o coltelli. Le donne le portarono in un parco. Ogni giorno eravamo maltrattate nel corpo e nell’anima. Spogliate di abiti e di dignità, vivevamo nude perché non scappassimo. Per grazia un giorno, quando ci mandarono a prendere l'acqua al fiume, riuscii a fuggire. La nostra provincia è ancor oggi un luogo di lacrime e dolore».

«Quando il Papa è venuto nel nostro Continente – si legge nel testo – abbiamo deposto sotto la croce di Gesù gli abiti degli uomini armati, che ancora ci fanno paura. Nel nome di Gesù li perdoniamo per tutto quello che ci hanno fatto. Al Signore chiediamo la grazia di una convivenza pacifica e umana».

Migranti e bombe sui civili

Significativa anche la storia di un migrante dell’Africa occidentale: «La mia via crucis - racconta - cominciò 6 anni fa, quando lasciai la mia città. Dopo 13 giorni di viaggio arrivammo nel deserto e l’attraversammo per 8 giorni, imbattendoci in auto bruciate, taniche d'acqua vuote, cadaveri di persone, fino a giungere in Libia. Chi doveva ancora pagare i trafficanti per la traversata fu rinchiuso e torturato fino a quando non pagò. Alcuni persero la vita, altri la testa».

«Mi promisero di mettermi su una nave per l’Europa – prosegue - ma i viaggi furono cancellati e non riavemmo i soldi. Lì c’era la guerra e arrivammo a non far più caso alla violenza e alle pallottole vaganti. Trovai lavoro come stuccatore per pagare un’altra traversata. Alla fine salii con più di 100 persone su un gommone. Navigammo ore prima che una nave italiana ci salvasse. Ero pieno di gioia, ci inginocchiammo a ringraziare Dio; poi scoprimmo che la nave stava tornando in Libia. Lì fummo rinchiusi in un centro detentivo, il peggior posto al mondo. Dieci mesi dopo ero di nuovo su una barca. La prima notte ci furono onde alte, 4 caddero in mare, riuscimmo a salvarne 2. Mi addormentai sperando di morire. Svegliatomi, vidi accanto a me persone che sorridevano. Dei pescatori tunisini chiamarono i soccorsi, la nave attraccò e delle ONG ci diedero cibo, vestiti e riparo. Lavorai per pagare un’altra traversata».

«Era la sesta volta – è la conclusione - dopo 3 giorni in mare giunsi a Malta. Rimasi in un centro per 6 mesi e lì persi la testa; ogni sera chiedevo a Dio perché: perché uomini come noi devono ritenerci nemici? Tante persone che fuggono dalla guerra portano croci simili alla mia».

Drammatica anche la narrazione dell’esperienza vissuta da una madre del Sud America: «Nel 2012 l'esplosione di un ordigno piazzato dai guerriglieri mi devastò una gamba. Le schegge mi provocarono decine di ferite sul corpo. Di quel momento ricordo le urla della gente e sangue ovunque. Ma ciò che più mi terrorizzò fu vedere la mia bimba di 7 mesi, coperta di sangue, con molti pezzi di vetro conficcati nel suo visino. Cosa dev’esser stato per Maria vedere il volto di Gesù tumefatto e insanguinato!».

«Io – prosegue il racconto – vittima di quella violenza insensata, all'inizio provai rabbia e risentimento, ma poi scoprii che se diffondevo odio creavo ancora più violenza. Capii che dentro di me e attorno a me c’erano ferite più profonde di quelle del corpo. Compresi che tante vittime avevano bisogno di scoprire, come me e attraverso di me, che non era finita neanche per loro e che non si può vivere di risentimento. Così cominciai ad aiutarle: ho studiato per insegnare a prevenire gli incidenti dovuti ai milioni di mine disseminate nel nostro territorio. Ringrazio Gesù e sua Madre per aver scoperto che asciugare le lacrime degli altri non è tempo perso, ma la migliore medicina per curare sé stessi».

Il sangue in Terra Santa

In questa parziale carrellata non può essere tralasciata la Terra Santa, le cui voci di pace sono state utilizzate per accompagnare la prima stazione (“Gesù è condannato a morte”): «La violenza sembra essere il nostro unico linguaggio. Il motore delle reciproche ritorsioni è continuamente alimentato dal proprio dolore, che diventa spesso l’unico criterio di giudizio. Giustizia e perdono non riescono a parlarsi».

«Viviamo insieme – recitano le testimonianze della Terra santa - senza riconoscerci l’un l’altro, rifiutando l’uno l’esistenza dell’altro, condannandoci a vicenda, in un circolo vizioso senza fine e sempre più violento. E in questo contesto carico di odio e rancore, siamo anche noi chiamati a esprimere un giudizio e a prendere la nostra decisione. E non possiamo farlo senza guardare a quel condannato a morte silenzioso, perdente, ma sul quale è ricaduta la nostra scelta, Gesù. Cristo ci invita a non usare il metro di Pilato e della folla, ma a riconoscere la sofferenza dell’altro, a mettere in dialogo giustizia e perdono, e a desiderare la salvezza per tutti, anche per i ladroni, anche per Barabba».

