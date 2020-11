Apertura incerta per Wall Street mentre il candidato democratico Joe Biden sembra essere vicino alla presidenza. Il Dow Jones cede lo 0,47 per cento a 28.256,74 punti, il Nasdaq arretra dello 0,95 per cento a 11.778,49 punti e lo S&P500 segna una flessione dello 0,59 per cento a 3.489,78 punti. L’esito delle elezioni statunitensi dello scorso 3 novembre resta ancora comunque incerto.

