Chiuse le porte della camera ardente a Westminster Hall e concluso l’omaggio del popolo a Elisabetta II, il Regno Unito si prepara a salutare per l’ultima volta la sovrana che ha retto la monarchia negli ultimi 70 anni. Alle 10:45 (11:45 ora italiana) le spoglie della regina saranno trasportate da Westminster Hall a Westminster Abbey, qui alle 11:00 (12:00 ora italiana) inizierà il rito al termine del quale la salma sarà trasportata, accompagnata dal suono degli spari, verso Wellington Arch. Ad attenderla lì ci sarà un carro funebre che condurrLà la bara della regina all’ultima destinazione, il castello di Windgod sor, dove sarà tumulata.

14:41 – Al passaggio del feretro della regina sul carro funebre la folla ha gettato fiori e applaudito.

14:38 – Elisabetta II ha lasciato per sempre Londra salutata dall’inno nazionale.

14:25 – Il feretro della regina è arrivato a Wellington Arch. Da qui sarà caricato sul carro funebre diretto al castello di Windsor dove le spoglie di Elisabetta II saranno tumulate nella cappella di St. George.

14:14 – Ad Hyde Park lo sparo di cannoni omaggia il passaggio della regina.

14:07 – La salma della regina Elisabetta passa di fronte a Buckingham Palace, dove lo staff della residenza reale saluta con un inchino la sovrana.

13:41 – In attesa che il corteo funebre della regina sfili vicino Buckingham Palace i membri dello staff del palazzo si sono messi in fila davanti all'edificio per rendere omaggio alla sovrana. Tra loro ci sono chef, maggiordomi e agenti di polizia.

13:30 – Sulla corona di fiori posta sopra la bara della regina campeggia un biglietto con su scritto «Nella memoria amorevole e devota. Carlo R»

13:21 – Mentre il corteo funebre si muove verso Wellington arch, colpi a salve di pistola vengono sparati da Hyde Park dalla King's Troop Royal Horse Artillery a intervalli di un minuto, lo stesso fa il Big Ben.

13:14 – Il feretro della regina è uscito dall’abbazia di Westminster e si appresta a lasciarla diretto, insieme al corteo funebre, fino a Wellington Arch.

13:09 – Alle spalle del feretro si dispone la famiglia reale. In testa re Carlo con la regina consorte, a seguire la principessa Anna col marito, Timothy Laurence, e poi il duca di York e il conte del Wessex con la moglie Sophie. Dietro di loro, i principi del Galles con i figli George e Charlotte.

13:05 – Il feretro della regina è accompagnato verso l’uscita da Westminster Abbey sulle note di Johann Sebastian Bach.

13:00 – Alla conclusione della cerimonia funebre è stato intonato l’inno “God Save the King” e sono risuonate le note di una cornamusa. Tutta l’abbazia ha cantato l’inno in onore del nuovo re, Carlo II, tranne il sovrano che, per cerimoniale, non può farlo.

12:57 – Dopo la benedizione solenne tutto il Regno Unito e tutte le televisioni che stanno seguendo il funerale della regina Elisabetta sono stati invitati a osservare due minuti di silenzio.

12:52– L’arcivescovo di Canterbury ha benedetto il feretro della regina, con queste parole «Va', anima cristiana, da questo mondo».

12:34 – «Tutti coloro che seguono l'esempio della Regina, e l'ispirazione di fiducia e fede in Dio, possono con lei dire: “Ci rivedremo”», si chiude così il sermone dell’arcivescovo di Canterbury.

12:30 – «Pochi leader ricevono tutto l’amore che abbiamo visto noi». Così comincia il sermone dell’arcivescovo di Canterbury in ricordo di Elisabetta II. E prosegue: «La ferita di oggi che sia riempita di felici ricordi».

12:23 – «In me è la via, la verità e la vita», legge la premier Truss dal vangelo secondo Giovanni durante la seconda lettura.

12:19 – «O morte, dov'è il tuo pungiglione?», legge la baronessa Scotland, segretario generale del Commonwealth, durante la prima lettura tratta dalla prima lettera ai Corinzi.

12:17 – Il primo inno cantato al funerale della regina Elisabetta è stato scritto da John Ellerton e si intitola «Il giorno che hai dato, Signore, è finito».

12:13 – Mentre sono iniziate le esequie della regina, per le strade di Londra la folla si sta dirigendo verso i maxi-schermi istallati ad Hyde Park per assistere alla trasmissione della cerimonia.

12:07 – «Qui dove la regina si è sposata ed è stata incoronata accogliamo le spoglie della sovrana. La ringraziamo per l’incrollabile impegno in qualità di regina e capo del Commonwealth». Inizia, così l’omelia dell’arcivescovo di Canterbury.

11:57 – Il feretro della regina sta entrando nell’abbazia di Westminster, seguita dalla famiglia reale, il re Carlo, la principessa reale Anne, i figli Andrea ed Edoardo, il principe del Galles, William, e il duca del Sussex, Harry. A seguire i nipoti e i cugini della regina

11:54 – Il corteo che accompagna la bara della regina Elisabetta all’abbazia di Westminster è giunta all’entrata ovest della chiesa gotica.

11:51 – La bara della regina, che sta transitando verso l’abbazia di Westminster, è drappeggiata con lo stendardo reale e porta la corona dello stato imperiale e una corona di fiori contenente piante dei giardini di Buckingham Palace, Clarence House e Highgrove House.

A guidare la processione ci sono circa 200 suonatori di cornamusa e tamburini dei reggimenti scozzesi e irlandesi, la Brigata di Gurkhas e la Raf.

11:46 – Il carro che trasporta la bara da Westminster Hall a Westminster Abbey è partito. Il carro, realizzato nel 1896 per la Royal Horse Artillery, non è mai stato utilizzato sui campi di battaglia. Nel 1901 fu usato per il funerale della regina Vittoria, e poi per trasportare le bare di re Edoardo VII, re Giorgio V, re Giorgio VI, Winston Churchill e Lord Louis Mountbatten.

11:43 – La bara della regina è stata sollevata dal catafalco dove riposa da mercoledì pomeriggio e issata in cima a un carro militare della Royal Navy fino all'Abbazia di Westminster per la cerimonia funebre.

11:40 – Mentre i 142 marinai che trasleranno la bara della regina Elisabetta si stanno preparando per iniziare la cerimonia che porterà la salma a Westminster Abbey, la regina consorte e la principessa del Galles sono entrate nell’abbazia. Con loro ci sono il principe Giorgio e la principessa Charlotte.

11:37 – La regina consorte, Camilla, e la principessa del Galles, Kate, accompagnate dai principini George e Charlotte, sono dirette a Westminster.

11:32 – L’auto con a bordo re Carlo III e il principe del Galles, William, si sta dirigendo verso Westminster Hall. La folla ha salutato con applausi ininterrotti il passaggio del re.

11:25 – Dopo i predecessori, Blair e Johnson, ha fatto il suo ingresso Liz Truss insieme al marito Hugh O'Leary. Alla neo premier, nominata da Elisabetta pochi giorni prima della morte, è affidata la prima lettura, la prima sarà letta, invece, dalla baronessa di Scozia, Patricia Scotland, segretaria generale del Commonwealth.

11:19 – L’ex premier britannico, Boris Johnson, e la moglie Carrie hanno fatto ingresso a Westminster Abbey. Pochi istanti dopo è entrato anche Tony Blair, accompagnato dalla moglie Cherie.

11:07 – Sono giunti all’abbazia di Westminster, accolti dai cerimonieri, Joe Biden e la moglie Gill.

10:57 – Emmanuel Macron e la moglie, Brigitte sono arrivati e hanno preso posto nell’abbazia di Westminster.

10:44 – Sono suonati i primi rintocchi di campane in onore di Elisabetta II. Da questo momento fino all’inizio della cerimonia funebre, ogni minuto, per 96 volte, le campane suoneranno per ricordare gli anni di vita della regina.

10:37 – La famiglia della principessa del Galles, Kate Middleton, sono arrivati a Westminster e hanno preso posto nell’abbazia. Questa mattina è trapelata la notizia che al funerale saranno presenti anche i figli dei principi del Galles, George e Charlotte.

10:22 – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Westminster con a fianco la figlia Laura

10:15 – «Il giorno del funerale di Sua Maestà la Regina, la Borsa di Londra resta chiusa alle negoziazioni», così la Borsa di Londra ha annunciato che oggi, giorno delle esequie di Elisabetta II, rimarrà chiusa. I mercati dei paesi del Commonwealth, invece, chiuderanno nei prossimi giorni, per omaggiare la sovrana.

9:10 – I primi 500 invitati alla cerimonia stanno entrando nell’abbazia di Westminster

