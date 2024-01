Per la seconda notte di fila le forze armate statunitensi e britanniche hanno attaccato obiettivi militari appartenenti agli houthi in Yemen. Dopo aver preso di mira 60 obiettivi in 28 località diverse nella notte tra l’11 e il 12 gennaio, utilizzando oltre 150 missili, nelle ultime 24 ore è stato eseguito un altro attacco ai danni di un impianto radar. «Questo attacco è stato condotto dalla Uss Carney (DDG 64) con missili Tomahawk da attacco terrestre ed è stato un'azione successiva su un obiettivo militare specifico associato agli attacchi effettuati il 12 gennaio per ridurre la capacità degli houthi di attaccare i trasporti marittimi, compresi quelli commerciali», ha dichiarato il Comando Centrale degli Stati Uniti in un comunicato pubblicato su X.

«So che abbiamo degradato la loro capacità», ha dichiarato il tenente generale Douglas Sims durante un briefing con i media. «Non credo che saranno in grado di eseguire le stesse operazioni dell’altro giorno. Ma vedremo», ha aggiunto riferendosi agli attacchi degli houthi contro le navi che transitano nel Mar Rosso attraverso lo stretto di Bab el Mandeb.

Gli attacchi da parte dei ribelli sostenuti militarmente e finanziariamente da parte dell’Iran sono una rappresaglia nei confronti dei bombardamenti israeliani su Gaza. Nonostante le perdite subite, gli houthi hanno annunciato che continueranno i loro attacchi a danno delle imbarcazioni che transitano nel Mar Rosso e hanno promesso «una risposta forte ed efficace» contro gli Stati Uniti.

«Gli Houthi hanno già detto che risponderanno, è probabile che vedremo nuovi attacchi da parte loro. Ma non sappiamo ancora l'entità dei danni inflitti al loro arsenale di missili e droni. I raid sono stati significativi: ben più di 100 munizioni contro una sessantina di obiettivi in 16 diversi siti. E il danno dev'essere stato considerevole, anche se sospetto che il processo di valutazione dell'impatto delle bombe sia ancora in fase di finalizzazione», ha detto il generale americano David Petraeus.

Tuttavia, le operazioni di Washington e Londra hanno alzato la tensione nell’area. La Russia ha convocato d’urgenza il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite durante il quale ha accusato Stati Uniti e Regno Unito di aver eseguito un attacco contro la «popolazione del paese nel suo complesso».

