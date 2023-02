Dopo essere stato a Londra e Parigi, il presidente ucraino parteciperà al Consiglio Ue e parlerà al Parlamento. Per la premier italiana l’incontro nella capitale francese da cui è stata esclusa «è stato inopportuno»

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato questa mattina a Bruxelles nell’ultima tappa del suo breve tour europeo che lo ha già portato a Londra e Parigi. Nella capitale belga, Zelensky parteciperà al Consiglio Ue e poi terrà un discorso al parlamento.

Nel frattempo, la presidente del Consiglio italiana attacca il presidente francese Macron per essere stata esclusa dall’incontro di ieri a Parigi in cui, oltre a Zelensky, ha partecipato anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz. L’invito a Parigi, ha detto Meloni «è stato inopportuno».

Il viaggio

Si tratta del secondo viaggio all’estero di Zelensky dall’inizio dell’invasione in Ucraina. Prima era stato soltanto negli Stati Uniti, a dicembre, e in Polonia, sulla via del ritorno. La tappa più solenne di questo viaggio è stata Londra, dove Zelensky a ringraziato il suo principale alleato europeo e ha ribadito la richiesta di ricevere jet da combattimento di fabbricazione occidentale.

L’incontro in Francia con Macron e Scholz è stato invece meno solenne e ha previsto soltanto un colloquio con i due capi di governo. L’Italia, invece, è stata esclusa da questa girandola diplomatica. Meloni ha ottenuto soltanto un incontro bilaterale con Zelensky, che dovrebbe svolgersi oggi a margine del Consiglio Ue.

© Riproduzione riservata