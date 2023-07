Questa mattina, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha congedato il proprio ambasciatore a Londra, Vadym Prystaico. L’ordinanza presidenziale, che conteneva anche la sua rimozione dall’incarico di rappresentante dell’Ucraina presso l’Organizzazione marittima internazionale, non ha dichiarato la ragione ufficiale della decisione.

Secondo delle fonti di Sky News, Prystaico sarebbe stato allontanato per le critiche rivolte da quest’ultimo alla risposta ironica data dal premier ucraino al comunicato altrettanto discutibile del segretario di Stato per la difesa britannico, Ben Wallace, durante il summit Nato a Vilnius.

Lo scambio di battute

In riferimento ad un tweet pubblicato da Zelensky in cui definiva «inaudito» e «assurdo» il fatto che l’Ucraina non avesse ricevuto delle garanzie più concrete riguardo il suo accesso alla Nato lamentandone la mancata calendarizzazione, Wallace aveva dichiarato come l’Ucraina dovesse mostrare maggiore gratitudine nei confronti dei propri alleati abbandonando l’abitudine di trattarli come dei magazzini di Amazon a cui indirizzare la lista di armi richieste.

Al comunicato del segretario per la difesa britannico, Zelensky, durante la conferenza stampa tenutasi a Vilnius, aveva risposto in un modo palesemente ironico e canzonatorio: «Non capisco in che altro modo l’Ucraina possa ringraziare i suoi alleati. Magari gli (a Wallace) scriverò per capirlo. Potremmo anche svegliarci ogni mattina ringraziando il ministro personalmente.»

Nonostante la discutibilità della dichiarazione di Wallace, da cui aveva anche preso le distanze il primo ministro britannico, Rishi Sunak, in un’intervista rilasciata a Sky News, Prystaico aveva ammesso che «il sarcasmo» mostrato da Zelensky «non è un sarcasmo sano in quanto non dobbiamo mostrare ai russi che c’è qualcosa che non va tra di noi. Devono sapere che stiamo lavorando insieme».

La priorità è la Nato

Indubbiamente, è davvero inusuale che un diplomatico contesti il leader della propria nazione in pubblico, ma Prystaico aveva evidentemente percepito la necessità di riparare in qualche modo al danno provocato alla relazione tra l’Ucraina e il suo alleato occidentale più fidato.

Si tratta di un’immane perdita per il leader ucraino in quanto l’ex ambasciatore è sempre stato un potente ed importante sostenitore dei tentativi ucraini di acquisire un maggior numero di armi. Più che altro, viene a mancare una figura centrale per il proseguimento dell’interlocuzione necessaria per l’Ucraina con i propri paesi alleati.

Il congedo di Prystaico dovrebbe essere ricondotto all’intenzione di Zelensky di evitare ogni tipo di divergenza riguardo la gestione della guerra potendo tramutarsi in una messa in discussione dell’attuale politica estera ucraina, anche a costo di togliere di mezzo uomini chiave per la diplomazia nazionale.

Per il presidente, infatti, l’obbiettivo principale resta l’ingresso nella Nato anche se si tratta di un risultato paradossalmente raggiungibile solo se verrà mantenuto un rapporto di cooperazione con i paesi membri, al momento in crisi proprio per via della decisione presa da Zelensky stesso.

