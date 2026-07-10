Un’altra idea d’America (e di mondo): il vero antipopulista è Mamdani

Oggi solo il socialismo democratico del sindaco di New York sembra in grado di contrastare i nazionalismi razzisti trumpiani ed europei: non a caso è stato l’obiettivo principale del discorso «anticomunista» di Trump per il 4 luglio. La genialità di Zohran è quella di rendere i nuovi arrivati, poveri e stanchi, gli unici autentici protagonisti del sogno americano. Ed è una proposta che ha la capacità di mobilitare milioni di persone

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La tesi della «fine della storia» avanzata da Francis Fukuyama negli anni Novanta è stata l’ultima grande narrazione che ha unito l’Occidente liberaldemocratico. Il capitalismo liberaldemocratico occidentale basato sullo Stato sociale, sosteneva, era il miglior sistema sociale possibile. L’unica domanda rimasta era di natura empirica: quando e in che modo, esattamente, le altre parti del mondo sarebbero giunte allo stesso modello? Questa narrativa si è disgregata dopo il 2001 e siamo gradualment