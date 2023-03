«I trafficanti hanno tenuti nascosti i migranti», ha detto il ministro durante l’informativa alla Camera. . Per agire, ha detto il ministro, serve la segnalazione del naufragio. Frontex e la Guardia di Finanza, ha spiegato, non lo hanno fatto. Ha elencato tutte le altre stragi del Mediterraneo e ha lodato gli accordi con la Libia e la Tunisia. Si prepara a nuove missioni in Egitto e in Costa d’Avorio

Le vittime di Steccato di Cutro sono arrivate a 72 ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Sui fatti, ha detto ancora il ministro, aspetteremo l’esito dei lavori giudiziari intanto però ha ricostruito la strage mettendo l’accento su quanto i migranti viaggiassero nascostamente: avevano spento i meccanismi che avrebbero permesso la rilevazione, costringevano i migranti a stare sotto coperta, avevano deciso di sbarcare di notte. Tanto che alla fine ha concluso: «Quella di Cutro è una tragedia che ci addolora profondamente, e dipende dai trafficanti senza scrupoli, come testiomia il racconto dei sopravvisuti» e «hanno tenuti nascosti i migranti».

Secondo una relazione di Frontex sui sopravvissuti serviranno «ulteriori accertamenti».

La segnalazione di Frontex quella notte, ha confermato Piantedosi, c’è stata. Piantedosi ha detto ancora che per intervenire serviva che fosse segnalata anche la necessità di un intervento Sar, “search and rescue” di fronte a una situazione di "distress”, che evidenzia una situazione di reale pericolo per l'incolumità della vita dell'uomo.

La Guardia di Finanza ha chiesto il numero di utenza satellitare per tracciare il contatto, ma il dispositivo non era suscettibile di identificazione. Due assetti navali della Gdf nella notte hanno ripreso la ricerca, ma alle 3:30 sono state costrette a rientrare per il cattivo tempo. Solo dopo è partita la segnalazione della Gdf: senza localizzazione e senza segnalazione di criticità, inoltre «non avevano stabilito contatto con il natante».

Pochi minuti dopo è giunta una richiesta di soccorso al 112 con le coordinate geografiche comunicate alla Capitaneria di porto: «Questo il momento in cui si concretizza per la prima volta la richiesta di soccorso». Per lui è «ingeneroso e offenisvo» disconoscere l’impegno delle forze dell’ordine. Sostenere che i soccorsi sarebbero stati impediti dal governo, ha proseguito, «sarebbe una falsità».

Gli scafisti

Sono ottanta i sopravvissuti. Due minori non accompagnati. Iraniani, Pachistani, Afghani, Somali, Siriani. Come la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si è concentrato sugli scafisti. Tre soggetti sono stati fermati con l’accusa di essere scafisti, due cittadini turchi e un pachistano, i ministro ha anticipato che ci saranno aggiornamenti nelle prossime ore. I fatti di Cutro «si inseriscono negli sbarchi autonomi, e si inseriscono in una strategia di elusione dei controlli».

Il ministro ha poi elencato tutte le altre stragi nel Mediterraneo, anche quella di Lampedusa del 2013: «Credo serva a dare un quadro delle partenze illegali» e «delle reti criminali». Dall’aula gli urlano: «Vergogna, vergognati». Tra gli altri, anche Angelo Bonelli, il coportavoce dei Verdi che ha presentato un esposto alla procura di Roma per ricostruire le reali responsabilità di quanto accaduto.

Piantedosi ha lodato gli accordi con la Libia e la Tunisia, e si prepara a nuove missioni in Egitto e in Costa d’Avorio. «Combattere gli scafisti è necessario».

Le reazioni

Per il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Tommaso Foti, bisogna «ammettere l’impotenza», il «problema dell’immigrazione è un problema europeo».

© Riproduzione riservata