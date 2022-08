Dopo la rottura nel centrosinistra, Calenda si dice fiducioso di poter mandare Forza Italia sotto il 3 per cento. Rocco Casalino invece racconta di aver desistito dalla candidatura alle parlamentarie per non danneggiare Conte

Dopo la chiusura delle trattative interne al centrosinistra, sembra che si avviino alle elezioni quattro grandi soggetti politici, oltre ad altre liste minori: centrodestra, centrosinistra, Cinque stelle e terzo polo, ammesso che Carlo Calenda e Matteo Renzi possano trovare un accordo.

La diretta

8.31 – La Stampa intervista Chiara Appendino, che ha presentato la propria autocandidatura per il collegio di Torino, molto difficile per il Movimento 5 stelle.

«Ho sempre sostenuto che il Movimento dovesse stare dentro il governo (Draghi) per responsabilità verso i temi di cui si è fatto portavoce» dice sulla caduta dell’ultimo esecutivo.

E, sulla fine del campo progressista, spiega che «è il Pd ad aver cambiato idea: hanno inserito gli inceneritori in un decreto che non c’entrava nulla ben sapendo che per noi era un punto politico. ll Pd deve decidere da che parte stare».

8.26 – In un’intervista a Repubblica Bruno Tabacci, cofondatore di Impegno civico, spiega che il suo nuovo partito ha «valore di passaggio generazionale. Luigi è più giovane dei miei figli».

Aggiunge poi di voler correre a Milano nell’uninominale, dove è stato eletto. «Per di Maio non sarà un problema perché è un candidato apprezzato. E poi Impegno civico conta di superare lo sbarramento del 3 per cento» necessario per entrare in parlamento.

«Il Centro di Renzi e di Calenda non va lontano, perché in politica chi non rispetta i patti perde la fiducia. L’Italia con Mario Draghi ha conquistato credibilità, e non può accettare giochi di prestigio: non siamo al circo. Letta ha il merito di avere smascherato Calenda e di avere individuato il perimetro delle alleanze».

8.23 – È in programma per oggi l’ultima riunione del centrodestra sul programma.

8.00 – Casalino racconta in un’intervista al Corriere della Sera che ha rinunciato a correre alle parlamentarie per non mettere in difficoltà Conte e che «la visione miope» di Davide Crippa, ex capogruppo M5s che non gli ha rinnovato il contratto a luglio ha «tarpato la sua creatività».

«Ho capito che la mia presenza in lista avrebbe scatenato polemiche e l’ultima cosa che voglio è arrecare un danno al Movimento o a Conte, a cui mi lega un rapporto di stima e affetto» dice.

7.30 – «Ci incontreremo a discuterne» dice Calenda in un’intervista a Repubblica a proposito di un possibile incontro con Renzi. «Tra noi un accordo non è né scontato né banale. Con Renzi ci sono rapporti deteriorati nel tempo, ci unisce una consonanza programmatica e ci dividono alcune scelte».

Calenda si dice poi certo di poter drenare i consensi dei moderati di centrodestra. «Se va bene toglierà tantissimi consensi alla destra nel proporzionale e questo compenserà il risultato dei collegi, anzi il saldo per loro sarà negativo. Posso mandare Forza Italia sotto il 3 per cento. Senza offesa, la parte sana di Forza Italia è con me».

Il leader di Azione ha anche spiegato che, diversamente da come sembrava nelle prime ore successive alla rottura, ha a disposizione un simbolo per evitare la raccolta delle firme entro il 21 agosto grazie alla sua elezione al parlamento europeo alle ultime elezioni.

