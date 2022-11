Il governo polacco non ha ufficializzato lo sconfinamento ma i media in Polonia riportano già due morti

Il portavoce del governo polacco ha detto ai giornalisti di aspettare notizie ufficiali e confermate, mentre il premier Mateusz Morawiecki riuniva i più fidati in un vertice di sicurezza.

Ma intanto le ipotesi filtrano: «I missili russi hanno raggiunto i polacchi, uccidendo due persone», riporta il portale d’informazione polacco Onet citando fonti «delle autorità e dei servizi. A sua volta, l'agenzia Associated Press ha riportato queste informazioni, sulla base di fonti dell'intelligence americana». Anche Viktor Orbán ha convocato il comitato di difesa; l’Ungheria confina con l’Ucraina. «In risposta all'interruzione del trasferimento di petrolio attraverso l'oleodotto Druzhba e al territorio polacco colpito dai missili, il premier ungherese ha convocato il Consiglio di difesa», ha fatto sapere Zoltan Kovacs, braccio destro di Orbán.

La reazione Usa

Gli Stati Uniti non dispongono di informazioni per confermare le notizie di due missili russi che sarebbero caduti all'interno del territorio polacco vicino al confine con l'Ucraina, ha detto il portavoce del Pentagono, Pat Ryder. «Siamo a conoscenza dei resoconti di stampa secondo cui due missili russi hanno colpito una posizione all'interno della Polonia vicino al confine con l'Ucraina. Non abbiamo alcuna informazione in questo momento per confermare queste notizie e stiamo esaminando ulteriormente la vicenda», ha detto Ryder durante una conferenza stampa.

Le due morti e le fonti locali

Martedì pomeriggio c'è stata l'esplosione di un trattore nel villaggio di Przewodów, nel distretto di Hrubieszów, riferisce sempre il portale Onet. I vigili del fuoco polacchi hanno confermato ai media locali i due decessi a Przewodow, a dieci chilometri dal confine con l’Ucraina; secondo le prime ricostruzioni – queste non confermate da fonti ufficiali – le due morti sarebbero avvenute a seguito di due esplosioni che hanno colpito un sito dove si essiccano i cereali.

