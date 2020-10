Informativa sul trattamento dei dati personali

La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione del sito internet https://www.editorialedomani.it di seguito, per brevità, il “Sito”), con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti.

Si tratta di una informativa generale resa nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, il “Regolamento”) e della normativa nazionale applicabile a tutti gli utenti che consultano e/o si registrano e, più in generale, interagiscono con i servizi resi attraverso il Sito da Editoriale Domani S.p.A., con sede legale in Via Valeggio, 41, 10129, Torino (TO) (di seguito, per brevità, il “Titolare” o la “Società”).

In questa informativa, Le illustreremo le finalità e le modalità con cui il Titolare raccoglie e tratta i suoi dati personali, quali categorie di dati sono oggetto di trattamento, quali sono i diritti degli interessati al trattamento e come possono essere esercitati.

L’informativa è resa esclusivamente per il presente Sito, pertanto il Titolare non si assume nessuna responsabilità in merito agli altri siti web eventualmente consultati tramite collegamenti ipertestuali presenti sul sito stesso. Gli utenti, utilizzando il presente Sito, accettano la presente informativa e sono, pertanto, invitati a prenderne visione prima di fornire informazioni personali di qualsiasi genere.

Categorie di dati personali

1. Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.

2. Dati forniti volontariamente dall’utente

Fatto salvo quanto sopra specificato in relazione ai dati di navigazione, la Società acquisirà i dati personali eventualmente forniti dall’utente attraverso il Sito per accedere a determinati servizi (es. accesso all’area riservata, accesso per finalizzare l’abbonamento e relativi servizi). A titolo esemplificativo, il Sito acquisirà solo dati personali ordinari (nome, cognome, e-mail e relativa password, dati bancari o relativi ai mezzi di pagamento prescelti) e ogni altro dato che l’utente comunicherà, di propria spontanea iniziativa, per mezzo degli strumenti di contatto messi a disposizione dal Sito.

Specificamente, i dati richiesti per le differenti tipologie di abbonamento indicate nell’apposita landing page del sito (abbonamento fondatore, mensile ed annuale; sostenitore inchieste), sono i medesimi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, mail e password, nome e cognome, data di nascita).

3. Dati acquisiti in occasione della fruizione dei servizi

Il Titolare potrebbe acquisire inoltre alcuni dati personali riferibili all’utente registrato in occasione della fruizione dei servizi offerti dalla Società attraverso il Sito. I dati personali sopra indicati saranno trattati dal Titolare esclusivamente per le finalità e nei limiti indicati al paragrafo successivo.

4. Finalità e base giuridica del trattamento

a. per l’erogazione dei servizi richiesti

I dati forniti volontariamente dall’utente, saranno trattati dal Titolare per consentirle la registrazione al Sito e la fruizione dei servizi ad essa specificatamente connessi. I dati saranno quindi trattati per l’esecuzione del rapporto giuridico e degli obblighi contrattuali in essere con il Titolare. Il conferimento di tali dati è necessario per accedere ai servizi richiesti.

b. per finalità di marketing

Previo suo specifico consenso, la Società potrà trattare i suoi dati al fine di segnalare promozioni e/o offerte tramite l’utilizzo di sistemi automatizzati (es. e-mail, notifiche app) o sistemi tradizionali (es. posta cartacea). Per il perseguimento di tale finalità, la Società potrà trattare i dati da lei volontariamente forniti.

Il consenso prestato è revocabile in ogni momento scrivendo a Editoriale Domani S.p.A, con sede legale Via Valeggio, 41, 10129, Torino (TO), e-mail editorialedomani@legalmail.it.

c. per finalità di profilazione

Previo suo specifico consenso, la Società potrà trattare i suoi dati per comprendere le sue abitudini e i suoi interessi ed offrirle prodotti e servizi di suo gradimento. Per il perseguimento di tale finalità, la Società potrà trattare i dati di cui al paragrafo precedente, al punto 2 e 3. Il consenso prestato è revocabile in ogni momento scrivendo a Editoriale Domani, con sede legale in Via Valeggio, 41, 10129, Torino (TO), e-mail editorialedomani@legalmail.it.

5. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e finalità della comunicazione

Il Titolare potrà comunicare, per le medesime finalità, alcuni suoi dati personali anche a soggetti terzi, che tratteranno i suoi dati personali in qualità di Responsabili del trattamento. L’elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto al Titolare in qualsiasi momento.

L’elenco dei responsabili del trattamento può essere richiesto al Titolare scrivendo a editorialedomani@legalmail.it.

Si informano gli utenti che gli indirizzi IP sono stati anonimizzati ossia che il Titolare del trattamento può, per impostazione predefinita, memorizzare solo parte dell’indirizzo IP.

6. Periodo di conservazione dei dati e durata dei trattamenti

I suoi dati saranno oggetto di conservazione per tutta la durata del rapporto contrattuale con il Titolare; in seguito alla cessazione del rapporto, per qualsiasi motivo avvenuta, i dati saranno conservati per un periodo limitato, fino a dieci anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, esclusivamente per esigenze di tutela dei diritti del Titolare e per l’adempimento di obblighi di legge.

Con riferimento ai trattamenti per finalità di marketing, i suoi dati saranno trattati per tutta la durata dell’iscrizione al Sito salvo eventuale revoca del consenso prestato e comunque non oltre i 24 mesi.

Con riferimento ai dati trattati per finalità di profilazione, la informiamo che i suoi dati saranno trattati per un periodo massimo di 12 mesi o per il diverso periodo che dovesse essere previsto per legge o da provvedimenti dell’Autorità garante, decorsi i quali i dati saranno conservati se necessari per perseguire altre finalità o saranno definitivamente cancellati.

7. Trasferimento dei dati personali all’estero

I suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento fuori dall’Unione europea.

8. Diritti degli interessati

La informiamo che, in conformità alla vigente disciplina, ha i seguenti diritti:

chiedere e ottenere informazioni circa l’esistenza di propri dati nella disponibilità del Titolare e accesso a tali dati;

per i dati oggetto di trattamento con sistemi automatizzati, chiedere il trasferimento ad altro titolare;

chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei suoi dati personali se ritiene che siano inaccurati o incompleti;

chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento – dei suoi dati personali qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più necessari – per le finalità che precedono, quindi decorso il periodo di conservazione indicato al paragrafo che precede.

In particolare, le sono riconosciuti i seguenti diritti: artt. 15 – “Diritto di accesso dell’interessato”, 16 – “Diritto di rettifica”, 17 – “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al trattamento”, 20 – “Diritto alla portabilità dei dati” del Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento stesso.

Tali richieste potranno essere indirizzate al Titolare inviando una mail a editorialedomani@legalmail.it.

9. Responsabile per la protezione dei dati

La informiamo che il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati personali contattabile all’indirizzo dpo@e-lex.it.

La informiamo inoltre che ai sensi della disciplina vigente può proporre eventuali reclami riguardanti i trattamenti di suoi dati personali al Garante per la protezione dei dati personali.

Cookie Policy

Di seguito si riporta la Cookie policy da utilizzare quale informativa estesa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”).

Cosa sono i Cookie?

I Cookie sono pacchetti di informazioni inviate da un web server (es. il sito) al browser Internet dell’utente, da quest’ultimo memorizzati automaticamente sul computer e rinviati automaticamente al server ad ogni successivo accesso al sito.

Per default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente i cookie.

Tipicamente i cookie possono essere installati:

direttamente dal proprietario e/o responsabile del sito web (c.d. cookie di prima parte)

da responsabili estranei al sito web visitato dall’utente (c.d. cookie di terza parte). Ove non diversamente specificato, si rammenta che questi cookie ricadono sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dello stesso gestore. Ulteriori informazioni sulla privacy e sul loro uso sono reperibili direttamente sui siti dei rispettivi gestori.

Questo sito web può utilizzare, anche in combinazione tra di loro i seguenti tipi di cookie classificati in base alle indicazioni del Garante Privacy e dei Pareri emessi in ambito Europeo dal Gruppo di Lavoro ex art. 29 del GDPR:

Sessione. Che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e si cancellano con la chiusura del browser, sono strettamente limitati alla trasmissione di identificativi di sessione necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito evitando il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti

Che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e si cancellano con la chiusura del browser, sono strettamente limitati alla trasmissione di identificativi di sessione necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito evitando il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti Persistenti. Che rimangono memorizzati sul disco rigido del computer fino alla loro scadenza o cancellazione da parte degli utenti/visitatori. Tramite i cookie persistenti i visitatori che accedono al sito (o eventuali altri utenti che impiegano il medesimo computer) vengono automaticamente riconosciuti ad ogni visita. I visitatori possono impostare il browser del computer in modo tale che accetti/rifiuti tutti i cookie o visualizzi un avviso ogni qual volta viene proposto un cookie, per poter valutare se accettarlo o meno. L’utente può, comunque, modificare la configurazione predefinita e disabilitare i cookie (cioè bloccarli in via definitiva), impostando il livello di protezione più elevato.

Che rimangono memorizzati sul disco rigido del computer fino alla loro scadenza o cancellazione da parte degli utenti/visitatori. Tramite i cookie persistenti i visitatori che accedono al sito (o eventuali altri utenti che impiegano il medesimo computer) vengono automaticamente riconosciuti ad ogni visita. I visitatori possono impostare il browser del computer in modo tale che accetti/rifiuti tutti i cookie o visualizzi un avviso ogni qual volta viene proposto un cookie, per poter valutare se accettarlo o meno. L’utente può, comunque, modificare la configurazione predefinita e disabilitare i cookie (cioè bloccarli in via definitiva), impostando il livello di protezione più elevato. Tecnici. Sono i cookie utilizzati per autenticarsi, per usufruire di contenuti multimediali tipo flash player o per consentire la scelta della lingua di navigazione. In generale non è quindi necessario acquisire il consenso preventivo e informato dell’utente. Rientrano in questa fattispecie anche i cookie utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi/le visite al sito solo se utilizzati esclusivamente per scopi statistici e tramite la raccolta di informazioni in forma aggregata.

Sono i cookie utilizzati per autenticarsi, per usufruire di contenuti multimediali tipo flash player o per consentire la scelta della lingua di navigazione. In generale non è quindi necessario acquisire il consenso preventivo e informato dell’utente. Rientrano in questa fattispecie anche i cookie utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi/le visite al sito solo se utilizzati esclusivamente per scopi statistici e tramite la raccolta di informazioni in forma aggregata. Non tecnici. Sono tutti i cookie usati per finalità di profilazione e marketing. Il loro utilizzo sui terminali degli utenti è vietato se questi non siano stati prima adeguatamente informati e non abbiano prestato al riguardo un valido consenso secondo la tecnica dell’opt-in. Questi tipi di cookie sono, a loro volta, raggruppabili in base alle funzioni che assolvono in: Analytics. Sono i cookie utilizzati per raccogliere ed analizzare informazioni statistiche sugli accessi/le visite al sito web. In alcuni casi, associati ad altre informazioni quali le credenziali inserite per l’accesso ad aree riservate (il proprio indirizzo di posta elettronica e la password), possono essere utilizzate per profilare l’utente (abitudini personali, siti visitati, contenuti scaricati, tipi di interazioni effettuate, ecc.). Widgets. Rientrano in questa categoria tutti quei componenti grafici di una interfaccia utente di un programma, che ha lo scopo di facilitare l’utente nell’interazione con il programma stesso. A titolo esemplificativo sono widget i cookie di facebook, google+, twitter. Advertsing. Rientrano in questa categoria i cookie utilizzati per fare pubblicità all’interno di un sito. Google, Tradedoubler rientrano in questa categoria. Web beacons. Rientrano in questa categoria i frammenti di codice che consentono a un sito web di trasferire o raccogliere informazioni attraverso la richiesta di un’immagine grafica. I siti web possono utilizzarli per diversi fini, quali l’analisi dell’uso dei siti web, attività di controllo e reportistica sulle pubblicità e la personalizzazione di pubblicità e contenuti.

Sono tutti i cookie usati per finalità di profilazione e marketing. Il loro utilizzo sui terminali degli utenti è vietato se questi non siano stati prima adeguatamente informati e non abbiano prestato al riguardo un valido consenso secondo la tecnica dell’opt-in. Questi tipi di cookie sono, a loro volta, raggruppabili in base alle funzioni che assolvono in:

I cookie presenti sul Sito

Cookie tecnici per i quali non è richiesto il consenso

Il Titolare installerà sul suo dispositivo e, in particolare, nel suo browser o lascerà installare a terzi alcuni cookie che ci sono necessari per acquisire o far acquisire a nostri partner informazioni statistiche in forma anonima e aggregata relative alla sua navigazione sulle pagine del Sito.

Se l’utente non desidera ricevere cookie di terze parti sul proprio dispositivo potrà, attraverso il link di seguito riportato, accedere alle informative e ai moduli di consenso di dette terze parti ed escluderne il ricevimento. Questi cookie non vengono controllati direttamente dal Sito, pertanto, per revocare il consenso è necessario fare riferimento ai siti internet delle terze parti oppure fare riferimento al sito http://www.youronlinechoices.com/it/ per ottenere informazioni su come poter eliminare o gestire i cookie in base al browser utilizzato e per gestire le preferenze sui cookie di profilazione di terze parti.

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser

Se lo desidera può gestire direttamente i cookie anche attraverso le impostazioni del suo browser. Tuttavia, cancellando i cookies dal browser potrebbe rimuovere le preferenze che ha impostato per i siti della Società, per questo sarebbe opportuno che visitasse periodicamente questa pagina per ricontrollare le sue preferenze.

Per ulteriori informazioni e supporto è possibile anche visitare la pagina di aiuto specifica del web browser che si sta utilizzando: