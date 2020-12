Domenica 13 dicembre, dalle ore 11 alle ore 19, ResQ-People Saving People lancia la Maratona “Tra il dire il mare: 8 ore per fare una nave”. Obiettivo del grande evento sarà la raccolta fondi per rendere operativa una nuova nave umanitaria. La “8 ore no stop” si terrà sulla pagina Facebook di ResQ-People Saving People. Capitani per un giorno Massimo Cirri e Sara Zambotti, le voci di Caterpillar. Inoltre è stata confermata la presenza a bordo di Alessandro Bergonzoni, Alganesh Fessah, Ascanio Celestini, Don Virginio Colmegna, Elio, Frankie hi-nrg mc, Gad Lerner, Gherardo Colombo, Giovanni Soldini, Giovanni Storti, Paolo Maldini, Laura Boldrini, Lella Costa, Matteo Santori e Giulia Trappoloni, Paola e Giulia Michelini, Pif, Paolo Maldini, Tommy Kuti, Toti e Tata.

Non mancheranno testimonianze di chi è passato da quell’inferno e che ora può raccontare una nuova vita cominciata dopo essere stato salvato in mare. La «Maratona no stop» si rivolge a chi trova disumano che donne, bambini, uomini anneghino nel Mediterraneo, a chi considera irresponsabilmente retorico lo slogan «porti chiusi» e che auspica una politica migratoria diversa.

Resq - People Saving People, con questa «mobilitazione», intende offrire l’occasione per passare dal dire al fare grazie a una donazione o facendo conoscere questa iniziativa. Per seguire l’evento e fare le donazioni si può andare sul sito www.resq.it oppure tramite le pagine Facebook, Instagram e Twitter dell’organizzazione.

Nata da un gruppo di giuristi, di operatori umanitari, di persone stanche di assistere a questa strage, ResQ - People Saving People crede sia necessario partire mettendo in mare una nuova nave umanitaria. Proprio perché voluta dalla società civile, chiede aiuto alla società civile per rendere possibile questo obiettivo. «l 13 dicembre, Santa Lucia, nel giorno della festa invernale della luce possiamo provare a raggiungere quel traguardo. Anche cinque, dieci cento euro possono essere importanti per comprare un salvagente, un ricambio di biancheria per i naufraghi, contribuire a comprare il timone. Santa Lucia è anche la festa della Luce: accendiamo tutti insieme la speranza»: ha dichiarato sul tema il presidente di ResQ-People Saving People, Luciano Scalettari.

