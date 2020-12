Sono 13.318 in nuovi contagi da Covid-19 in Italia. Il dato è in aumento rispetto ai 10.872 di ieri e segue il trend dei tamponi che aumentano di quasi 80mila unità passando dagli 87.889 di ieri ai 166.205 di oggi. Aumentano anche i decessi dovuti al virus che oggi sono 628 mentre ieri erano 415. Continua la discesa delle terapie intensive che oggi sono 2.687 dopo che ieri erano state 2.731. In basso tutti i dati di oggi, a questo indirizzo la dashboard aggiornata quotidianamente.

