Sono 16.308 in nuovi contagi da Covid-19 in Italia. Il dato è in calo rispetto ai 17.992 di ieri e segue il trend dei tamponi che scendono dai 179.800 di ieri ai 176.185 di oggi. Calano anche i decessi dovuti al virus che oggi sono 553 mentre ieri erano 674. Continua la discesa delle terapie intensive che oggi sono 2.784 dopo che ieri erano state 2.819.

