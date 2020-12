A Natale ci sono segnali di speranza, come le prime dosi di vaccino arrivate in Italia, ma il contagio non si è fermato. Nelle ultime 24 ore i casi sono stati 19.037, in aumento rispetto a ieri (erano stati 18.040). Un brutto segnale, visto che sono stati fatti anche meno tamponi: oggi sono stati 152.334, mentre ieri erano stati 193.777. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i casi registrati sono ormai più di due milioni: esattamente 2.028.354. Le vittime segnalate oggi sono 459, ieri erano 505. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 32.324 (1.377.109 dall'inizio della pandemia).

I ricoveri

Ricoveri in calo sia nei reparti di terapia intensiva – nelle ultime 24 ore i pazienti gravi sono 5 in meno rispetto alla vigilia di Natale, per un totale di 2.584 – sia in quelli Covid non intensivi, dove i pazienti sono 25.986, ben 673 in meno di ieri.

