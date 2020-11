Sono 25.853 i nuovi contagi in Italia. Il dato è in aumento rispetto ai 23.232 di ieri e segue il numero di tamponi che sale dai 188.659 di ieri ai 230.007 di oggi. Il tasso di positività è quindi dell’11,2 per cento in calo rispetto al 12,3 per cento ieri. Diminuisce anche il numero dei decessi, che oggi sono 722, mentre ieri erano stati 853. Crescono i pazienti ricoverati in terapia intensiva che passano da 3.816 a 3.848.

© Riproduzione riservata