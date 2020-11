Sono 29.003 i nuovi contagi in Italia. Il dato è in aumento rispetto ai 25.853 di ieri e segue il numero di tamponi che sale dai 230.007 di ieri ai 232.711 di oggi. Il tasso di positività è quindi del 12,4 per cento in aumento rispetto al’11,2 per cento ieri. Aumenta anche il numero dei decessi, che oggi sono 822, mentre ieri erano stati 722. Diminuiscono per la prima volta da mesi i pazienti ricoverati in terapia intensiva che passano da 3.848 a 3.846. Qui trovate la nostra dashboard con tutti i dati aggiornati.

