La battaglia delle persone con disabilità intellettivo-relazionali

Record e medaglie non battono il pregiudizio: gli atleti esclusi dai gruppi sportivi dello Stato

Diana Ligorio
14 novembre 2026 • 07:00
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Da sinistra a destra in senso orario, gli atleti che ci hanno raccontato la loro storia: Mario Bertolaso, Giorgia Marchi e Federico Casara (Credits Mario Bertolaso: Mettiu Zara)
Da sinistra a destra in senso orario, gli atleti che ci hanno raccontato la loro storia: Mario Bertolaso, Giorgia Marchi e Federico Casara (Credits Mario Bertolaso: Mettiu Zara)
Da sinistra a destra in senso orario, gli atleti che ci hanno raccontato la loro storia: Mario Bertolaso, Giorgia Marchi e Federico Casara (Credits Mario Bertolaso: Mettiu Zara)

Bertolaso, Marchi e Casara: tre storie che raccontano la doppia fatica di conquistare medaglie e trovare un lavoro. Il movimento InGame chiede di modificare le norme per l’accesso ai corpi militari e civili e una detrazione del 19% per le famiglie. Il tavolo con l’Autorità garante e il ruolo del Comitato paralimpico azzurro

«Quando sono andato agli Europei, mi sono bruciato tutte le ferie che avevo accumulato durante l’anno». Mario Bertolaso, 26 anni, è un atleta nello spettro autistico. La mattina lavora in ufficio, il pomeriggio si allena. Un record mondiale nella staffetta 4x100, cinque medaglie ai Mondiali, otto agli Europei, il Collare d’Oro al merito sportivo. Nel 2019 con la staffetta ha corso in 43 secondi e 26 centesimi, ma per continuare a fare atletica a livello internazionale deve tenere insieme il lavo

Diana Ligorio
Diana Ligorio
Diana Ligorio

Classe 1982, è autrice di docufilm per Rai, Sky, La7, alcuni scritti con Roberto Saviano, Carlo Bonini, Fabrizio Gatti, Attilio Bolzoni, Antonio Spadaro. L’ultimo docufilm, Io devo continuare, è stato nominato al Prix Europa 2024. Ha pubblicato il romanzo Mia e la voragine (TerraRossa), candidato al Premio Campiello Junior, e il romanzo Occhi di lupo, cuore di cane. La vita invisibile di un agente della DIA (Bompiani), menzione speciale al Premio Giornalistico Narrativo Nadia Toffa.