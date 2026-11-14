Record e medaglie non battono il pregiudizio: gli atleti esclusi dai gruppi sportivi dello Stato

Bertolaso, Marchi e Casara: tre storie che raccontano la doppia fatica di conquistare medaglie e trovare un lavoro. Il movimento InGame chiede di modificare le norme per l’accesso ai corpi militari e civili e una detrazione del 19% per le famiglie. Il tavolo con l’Autorità garante e il ruolo del Comitato paralimpico azzurro

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«Quando sono andato agli Europei, mi sono bruciato tutte le ferie che avevo accumulato durante l’anno». Mario Bertolaso, 26 anni, è un atleta nello spettro autistico. La mattina lavora in ufficio, il pomeriggio si allena. Un record mondiale nella staffetta 4x100, cinque medaglie ai Mondiali, otto agli Europei, il Collare d’Oro al merito sportivo. Nel 2019 con la staffetta ha corso in 43 secondi e 26 centesimi, ma per continuare a fare atletica a livello internazionale deve tenere insieme il lavo