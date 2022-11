«Voglio assumermi la responsabilità di queste decisioni e di come siamo arrivati ​​qui», ha scritto Zuckerberg in una lettera ai dipendenti

Meta licenzierà 11mila dipendenti, all’incirca il 13 percento della forza lavoro dell’azienda. Lo ha annunciato nella mattinata di oggi, 9 settembre, Mark Zuckerberg, a capo del gruppo che controlla Facebook e Instagram oltre alle app di messaggistica Whatsapp e Messenger.

I fatti

La decisione era nell’aria, dopo le anticipazioni pubblicate ieri sul Wall Street Journal, e arriva a pochi giorni di distanza dal licenziamento di massa che ha coinvolto i dipendenti di Twitter.

Si tratta del taglio più consistente dalla fondazione di Facebook nel 2004. Il piano di licenziamento è stato definito nell'incontro di ieri con i dirigenti.

«Voglio assumermi la responsabilità di queste decisioni e di come siamo arrivati ​​qui», ha scritto Zuckerberg in una lettera ai dipendenti. «So che è dura per tutti e sono particolarmente dispiaciuto per coloro che sono stati colpiti».

