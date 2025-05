Video

Il modello danese di edilizia sociale, il reportage di PresaDiretta

La Danimarca ha risposto alla speculazione immobiliare con un’opposizione che ha visto fare fronte comune la società civile con tutti i partiti. Un paese che propone un modello di edilizia sociale che permette a chiunque di avere una casa a prezzi accessibili. In Danimarca quasi un milione di persone vive, infatti, in abitazioni a canone calmierato. Nel paese ogni nuovo quartiere residenziale, anche il più esclusivo, deve riservare almeno il 40% degli appartamenti al social housing. Lo racconta PresaDiretta nel reportage in onda domenica 4 maggio su Rai3 dalle 20.30 durante la puntata, l'ultima della stagione, "Una casa per tutti".

