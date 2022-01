Oggi su Domani è il podcast serale del quotidiano Domani. Una pillola di pochi minuti per darvi subito un assaggio della prossima edizione, che sarà disponibile in edicola il giorno dopo e già dopo cena per gli abbonati digitali. Per ascoltare le altre puntate, man mano che verranno pubblicate, potete cliccare qui. Trovate questo podcast anche su Spotify Spreaker, Google, Apple podcast. Potete ascoltare “Oggi su Domani” anche su Alexa e con l’assistente vocale di Google.

Il lungo ciclo di votazioni deve ancora cominciare, ma una parte importante degli esiti è già chiara. Le elezioni in questione sono quelle di metà mandato (“midterm”) dell’Europarlamento: ogni due anni e mezzo, l’aula torna a scegliere la sua o il suo presidente, i quattordici vicepresidenti, i cinque questori, e anche commissioni e delegazioni rinfrescano le loro presidenze. Con ogni probabilità sarà l’attuale vicepresidente Roberta Metsola, la maltese del gruppo popolare, a prendere il posto di presidente che è stato di David Sassoli. I pochi avversari che le restano ricordano tutte le volte che ha espresso posizioni retrive su temi come il diritto all’aborto. La velleità, coltivata dai socialdemocratici fino a questo autunno, di dare all’emiciclo una guida progressista si è frantumata nel corso dei mesi per la mancanza di una volontà politica abbastanza ampia e incisiva. I socialdemocratici (S&D) confermano l’accordo con popolari (Ppe) e liberali (Renew), mentre verdi e sinistra europea presentano ciascuno la sua candidata di bandiera. «Eravamo pronti a discutere con Ppe,S&D e liberali per arrivare a un accordo a quattro, ma non è andata così» dice il presidente dei verdi Philippe Lamberts. I verdi rischiano di trovarsi con un vicepresidente invece di due, la sinistra di non averne affatto. Mentre il fronte progressista è sbriciolato, più a destra dei popolari continua il lavorìo dei sovranisti per logorare il cosiddetto «cordone sanitario». I conservatori, con Fratelli d’Italia, puntano a una vicepresidenza.

