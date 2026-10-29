FAQ
Abbonamenti
Come ci si abbona a Domani?
L'abbonamento a Domani può essere sottoscritto in qualsiasi momento sul sito (https://www.editorialedomani.it/abbonamenti), esclusivamente in forma digitale, con cadenza Settimanale, Mensile od Annuale.
Come partecipo alle Inchieste?
Abbonandosi si ha la possibilità di scegliere le prossime inchieste, inoltre è possibile sostenere le nostre inchieste andando sul sito https://www.editorialedomani.it/abbonamenti, selezionando l'importo desiderato.
Con un versamento di almeno 250 euro, si riceve un abbonamento annuale in omaggio a Domani.
Dove posso leggere il giornale in versione digitale?
Il giornale si può leggere dal sito (www.editorialedomani.it) o dalla App "Domani" (iOS o Android), accedendo allo Sfogliatore Online.
NB: L'abbonamento effettuato tramite sito dà accesso a tanti contenuti aggiuntivi rispetto alla nostra App, tra cui la partecipazione a campagne promozionali.
Ci si può abbonare ad una versione cartacea di "Domani"?
Si, basta scegliere l'opzione "Annuale digitale + carta" e riceverai, oltre all'abbonamento digitale, anche la copia del quotidiano ogni giorno nella tua edicola di fiducia
Cos'è lo Sfogliatore online e come vi accedo?
Lo Sfogliatore ("Sfoglia Giornale") rappresenta la funzione - esistente in App e sul sito - che permette di sfogliare il giornale del giorno e di tutti i giorni precedenti, come in edicola.
È possibile accedere allo Sfogliatore online andando su www.editorialedomani.it e premere su "Accedi" (nel menù in alto a destra o dall'icona in alto a sinistra) ed inserire la propria mail e password per effettuare l'accesso. Così, lo Sfogliatore ("Sfoglia Giornale") sarà situato in alto a destra.
Su quanti dispositivi è possibile leggere il giornale?
Il giornale può essere letto su ognuno dei tuoi dispositivi (cellulare, PC o tablet), ammesso che la lettura avvenga su UN solo dispositivo per volta. Non è quindi ammesso l'accesso simultaneo da più di un device.
Come posso regalare un abbonamento?
Per regalare un abbonamento, è necessario cliccare sulla casella dedicata, situata in basso nel riquadro “Abbonamenti”, una volta selezionata la tipologia di abbonamento desiderato.
L'abbonamento si rinnova automaticamente?
L'abbonamento verrà rinnovato automaticamente alla scadenza prefissata, per le formule Settimanale, Mensile ed Annuale, come previsto dai nostri Termini d'uso (consultabili sul sito: https://www.editorialedomani.it/terms-of-service).
È comunque possibile disattivare tale automatismo dal proprio account.
Quali sono le modalità di pagamento previste?
Al momento l'unico metodo di pagamento previsto è con carta di credito o prepagata.
Se sei un’azienda e vuoi acquistare più abbonamenti per i tuoi dipendenti o collaboratori, scrivici a abbonamenti@editorialedomani.it
Come posso chiedere la fattura?
Se necessiti di fattura, questa deve essere richiesta prima del pagamento, selezionando “Richiedo la fattura” e compilando il form previsto con i dati opportuni.
Account e password
Come posso accedere?
Per effettuare l'accesso, andare sul nostro sito (al link: https://www.editorialedomani.it) e cliccare su "Accedi", in alto a destra, ed inserire il proprio indirizzo e-mail e la propria password.
Come reimpostare la password?
Se non ricordi più la tua password, vai sul sito https://www.editorialedomani.it/?view=password-forgot per impostarne una nuova.
App
Dove scarico la App?
La nostra App è disponibile per Smartphone e Tablet, sia per dispositivi Android (al link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paperlit.android.domani) che per device iOS (al link seguente: https://apps.apple.com/it/app/domani/id1525186488).
Come funziona la App?
Al primo accesso sarà richiesto di inserire Nome Utente (che coincide con la propria mail) e Password, selezionando "Account" e successivamente "Login". A quel punto sarà possibile inserire le proprie credenziali (mail e password).
Riscontro dei problemi nella lettura o nel download del quotidiano
- Se, cliccando “Scarica”, il download non va a buon fine, sarà opportuno chiudere e riavviare l’applicazione e provare nuovamente ad accedere allo Sfogliatore.
- Se l’acquisto è stato effettuato tramite Apple o Google, potete accedere al menù laterale, selezionare “Account” ed infine cliccare su “Ripristina Acquisti”.
- In ogni caso è opportuno controllare di avere sempre la versione più aggiornata.
Nel caso in cui questi passaggi non risolvano ancora il vostro problema, potete inoltrare la segnalazione tramite App, nella sezione “Contattaci”.
La App si blocca o è lenta
Se, accedendo tramite App, notate che questa non funzioni correttamente, vi chiediamo di indicarci se va in crash, quindi si apre la home del vostro dispositivo, o se resta lo spinner; vi chiediamo inoltre di comunicarci se ciò avviene solamente su un numero del nostro giornale in particolare o su tutti i numeri.
Potete comunque inoltrare la segnalazione tramite App, nella sezione “Contattaci”.
Posso importare i miei acquisti fatti su iOS su un dispositivo Android (o viceversa)?
Purtroppo no se gli acquisti sono stati effettuati tramite Itunes o Google Pay.
È comunque possibile ripristinare gli acquisti effettuati tramite solo tra dispositivi con lo stesso sistema operativo, cliccando su “Account” e successivamente su “Ripristina acquisti”.
Ho acquistato un abbonamento in-app, posso leggere anche sullo sfogliatore web?
Al momento per coloro che hanno effettuato l’acquisto tramite il sito www.editorialedomani.it/abbonamenti è possibile accedere alla App, ma purtroppo non viceversa.
Altre informazioni
Non ho trovato la risposta. Come posso contattare il giornale?
- Se hai bisogno di contattare la Redazione, puoi scrivere una mail a lettori@editorialedomani.it
- Per scrivere una lettera al Direttore, puoi inviare una mail a segreteria@editorialedomani.it
- Se hai bisogno di informazioni o supporto riguardo gli abbonamenti, contattaci su abbonamenti@editorialedomani.it
- Per collaborazioni, invia il cv a lettori@editorialedomani.it
Il nostro staff sarà lieto di rispondere alle tue domande quanto prima.
Lavora con noi
Se vuoi entrare a far parte della squadra di "Domani", puoi inviare una e-mail allegando il tuo Curriculum Vitae o la tua lettera di presentazione a:
- lettori@editorialedomani.it e segreteria@editorialedomani.it se sei un giovane giornalista.
- amministrazione@editorialedomani.it se sei laureato in materie tecnico-scientifiche e vuoi operare nel nostro Ufficio Commerciale.
Ti faremo sapere se sono disponibili delle posizioni aperte in linea con il tuo background.