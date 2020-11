Lo Sfogliatore ("Sfoglia Giornale") rappresenta la funzione - esistente in App e sul sito - che permette di sfogliare il giornale del giorno e di tutti i giorni precedenti, come in edicola.

È possibile accedere allo Sfogliatore online andando su www.editorialedomani.it e premere su "Accedi" (nel menù in alto a destra o dall'icona in alto a sinistra) ed inserire la propria mail e password per effettuare l'accesso. Così, lo Sfogliatore ("Sfoglia Giornale") sarà situato in alto a destra.