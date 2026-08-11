Ambiente

Ambiente

La corsa ai data center scatena proteste in tutto il mondo

Maurizio Mazzoneschi

In Italia sono attivi 262 impianti e altri 83 sono nei piani di governo e privati. Intanto dalla Lombardia agli Stati Uniti, passando per diversi paesi europei, aumentano le mobilitazioni contro il consumo di suolo, acqua ed energia

La settimana della scienza

Lo splendore del Sole ha 170mila anni e ora si prepara alla grande eclissi

Luigi Bignamidivulgatore

Si sa da tempo che la luce solare impiega poco più di 8 minuti per percorrere i 150 milioni di chilometri che separano il Sole dalla Terra. Ma prima di partire per quel viaggio nel vuoto, l’energia generata nel nucleo della stella deve prima farsi largo attraverso l’interno densissimo del Sole stesso – e lì i tempi cambiano radicalmente

EMERGENZA CLIMATICA: UN continente SEMPRE PIÙ ARIDo

I fiumi d’Europa restano a secco. Il costo occulto della crisi idrica

Novella Gianfranceschi

Danubio quasi prosciugato. Sul Reno chiatte con un quinto del carico. Il mare risale il Po per chilometri. La siccità ha un impatto diretto sull’agricoltura, sui trasporti e sull’energia. Un problema sistematico

Ambiente

Nell’estate rovente per la crisi climatica, le compagnie fossili fanno profitti da record

Michele Bertelli
La settimana della scienza

Si possono “ascoltare” i buchi neri? Una nuova finestra sull’Universo

Luigi Bignamidivulgatore
crisi climatica ed energetica

Contro i black out più pannelli solari. L’Italia? Non è pronta

Michele Bertelli
Ambiente

Giocare dopo l’Antropocene: i videogiochi come laboratori del collasso climatico

Maria Cristina Odierna
la moltiplicazione dei roghi

L’Europa devastata dagli incendi, così il caldo estremo cambia la geografia delle fiamme

Novella Gianfranceschi
L’europa in fiamme

Gli incendi continuano a devastare Spagna e Francia, gli sfollati sono oltre 325mila

Redazione
Ambiente

Comunità energetiche: una domanda su tre resta senza fondi Pnrr

Michele Bertelli
La settimana della scienza

L’Esa mette nel mirino Encelado: a caccia di vita sotto il ghiaccio

Luigi Bignamidivulgatore
Un problema da affrontare

Siccità, tariffe e depuratori. Sull’uso delle acque reflue il governo Meloni è in tilt

Edoardo ZanchiniEcologista
Ambiente

Cosa possiamo fare per il clima: serve trasformazione non adattamento

Andrea Segrè
il nesso tra radiazioni e tumore

Sottovalutiamo gli effetti del nucleare per la salute. Quei rischi sulla tiroide

Fabrizio Bianchi
Ambiente

Fare il bagno in un Mediterraneo caldissimo: le conseguenze di un’anomalia estrema

Novella Gianfranceschi
la settimana della scienza

Il destino lontano della Luna: cosa ne sarà del nostro satellite tra miliardi di anni

Luigi Bignamidivulgatore
Ambiente

Clima, l’Ue strizza l’occhio all’industria. Ma per il governo i nuovi Ets sono ancora troppo “green”

Michele Bertelli
Oltre 40° gradi

Caldo estremo e salute mentale: i bollini rossi aumentano, disagi e disuguaglianze pure

Francesca Fulghesu
Emergenza

Terza ondata di calore in arrivo: picchi al Centro-Sud

Redazione
La settimana della scienza

Artico russo, è corsa al petrolio “inesauribile”: il mito dell’origine degli idrocarburi

Luigi Bignamidivulgatore
Ambiente

Record di caldo a giugno 2026: l’Europa scopre la sua nuova normalità climatica

Michele Bertelli
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