In Italia sono attivi 262 impianti e altri 83 sono nei piani di governo e privati. Intanto dalla Lombardia agli Stati Uniti, passando per diversi paesi europei, aumentano le mobilitazioni contro il consumo di suolo, acqua ed energia
Si sa da tempo che la luce solare impiega poco più di 8 minuti per percorrere i 150 milioni di chilometri che separano il Sole dalla Terra. Ma prima di partire per quel viaggio nel vuoto, l’energia generata nel nucleo della stella deve prima farsi largo attraverso l’interno densissimo del Sole stesso – e lì i tempi cambiano radicalmente
EMERGENZA CLIMATICA: UN continente SEMPRE PIÙ ARIDo
Danubio quasi prosciugato. Sul Reno chiatte con un quinto del carico. Il mare risale il Po per chilometri. La siccità ha un impatto diretto sull’agricoltura, sui trasporti e sull’energia. Un problema sistematico