Europa

I baby boomer sono la seconda ondata della rivoluzione, troppo giovani per il ’68, troppo vecchi per la digitalizzazione. Resteranno al potere per altri dieci anni, un decennio in cui decideranno più aspetti del futuro di quanti possano aver mai desiderato controllare: sono in gioco l’occidente, la crescita, la sostenibilità ecologica e forse addirittura la democrazia liberale.