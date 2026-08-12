Europa

gli effetti politici in germania

Intelligence con più poteri, finanziamenti per il riarmo, Merz sfrutta l’ansia da droni

Futura D'Aprile

Le responsabilità dell’attacco ibrido all’aeroporto di Lipsia restano da chiarire. Ma l’evento spinge la riforma dell’intelligence e nuovi investimenti in difesa  

i fatti di ceuta

Il muro dell’Ue ai migranti rafforza il potere delle autocrazie

Michele Colucci

Le politiche migratorie europee degli ultimi vent’anni si rivelano un boomerang: eliminando i canali d’accesso regolari, regalando così spazi di manovra a trafficanti e leader senza scrupolo. Persino ai talebani

Europa

La Spagna di nuovo contro il governo: «L’Italia ha usato Ceuta per fini elettorali»

Marika Ikonomu

Madrid torna ad attaccare Meloni: «Nessuna solidarietà». La destra fa i conti con le norme Ue sui migranti che ha votato. Il nuovo Patto prevede un obbligo di solidarietà, ma è flessibile. È possibile dare 20mila euro per ogni persona rifugiata

il tema dei migranti con le elezioni all’orizzonte

Ceuta, in Ue è rincorsa alla linea dura: assist del Ppe all’alleata Meloni

Francesca Fulghesu
Europa

La Spagna ha controllato 200 persone arrivate dall’Italia. Tajani: «Inaccettabile la ritorsione di Madrid»

Redazione
le conseguenze possibili

Italia-Spagna terremota l’Ue e von der Leyen temporeggia

Lucia Malatesta
Europa

La Bulgaria convoca l’ambasciatrice ucraina dopo l’esplosione di un drone

Redazione
dopo l’arrivo di migliaia di persone a ceuta

Crisi Roma-Madrid, sospendono Schengen. Spagna: «Controllato 5-10% dei viaggiatori nei voli dall’Italia»

Redazione
temperature sempre più estreme

Caldo record: la Mitteleuropa è alle prese con la crisi climatica. E con chi la nega

Francesca De Benedetti
migranti, l’europa appesa a rabat

Ceuta, alert dei servizi: «Una possibile nuova ondata a Ferragosto»

Marika Ikonomu
il nuovo indirizzo del consigliere orbaniano

Cambio di potere in Ungheria? La cricca di Orbán si sposta a Varese

Francesca De Benedetti
il pilastro dell’unione della libera circolazione è messo in discussione

Schengen, Cpr e finanziamenti ai regimi. Migranti, ecco l’Ue formato fortezza

Marika Ikonomu
allarme “nuova invasione” a ceuta a ferragosto

Migranti, la Commissione von der Leyen spalleggia Meloni: «Sánchez sbaglia sulla regolarizzazione»

Francesca De Benedetti
Trump: «L’immigrazione uccide l’ue»

Migranti, Sánchez accerchiato in Europa. Von der Leyen: «Rafforzare le frontiere»

Francesca De Benedetti
Europa

Ceuta, la grande fuga verso il Marocco: l’emergenza rallenta, le polemiche politiche no

Redazione
destre all’attacco di Sánchez

Caso Ceuta-Schengen, Meloni innesca divisione in Ue. La vera invasione? Quella Maga

Francesca De Benedetti
in ue in fumo un’area grande come il Lussemburgo

La crisi climatica ha reso fino a 20 volte più probabili gli incendi in Francia e Spagna

Novella Gianfranceschi
area strategica

Raffaele Fitto ora è anche rappresentante Ue per Cipro, isola di grandi manovre

Francesca De Benedetti
Europa

L’Italia sfida Bruxelles contro l’Unione delle telecomunicazioni, ma scoppia il caso Iliad

Mila Fiordalisi
francia – presidenziali 2027

Ultraricchi a braccetto con l’ultradestra: Arnault si prepara all’arrivo di Le Pen e Bardella all’Eliseo

Francesca De Benedetti
Europa

Merz prova a salvarsi da AfD con un rimpasto, ma riesce solo a scontentare i suoi

Lisa Di Giuseppe
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