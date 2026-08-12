Le politiche migratorie europee degli ultimi vent’anni si rivelano un boomerang: eliminando i canali d’accesso regolari, regalando così spazi di manovra a trafficanti e leader senza scrupolo. Persino ai talebani
Madrid torna ad attaccare Meloni: «Nessuna solidarietà». La destra fa i conti con le norme Ue sui migranti che ha votato. Il nuovo Patto prevede un obbligo di solidarietà, ma è flessibile. È possibile dare 20mila euro per ogni persona rifugiata
il tema dei migranti con le elezioni all’orizzonte