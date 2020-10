Fatti

L'ex presidente Mps (e attuale amministratore delegato di Leonardo) Alessandro Profumo e l'ex amministratore delegato della banca senese Fabrizio Viola sono stati condannati a sei anni, nel processo che si è tenuto oggi a Milano. Paolo Salvadori, ex presidente de collegio sindacale dell’istituto di credito, è stato condannato a 3 anni e 6 mesi. La decisione è arrivata al termine di una camera di consiglio di circa 4 ore ed è stata pronunciata nell'inusuale cornice della fiera di Milano per consentire alle parti di presenziare al dibattimento nel rispetto del distanziamento sociale per l'emergenza Covid.