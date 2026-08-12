Mondo

clacton va alle urne

Le suppletive di Farage, con «faccia da bidone» Binface a sfidarlo: questo voto non è un joke

Marzia Maccaferri

Il leader di Reform ha pensato di sfilarsi dagli scandali con dimissioni tattiche che portano Clacton di nuovo alle urne. I partiti tradizionali hanno deciso di non stare al gioco, col risultato che a sfidare Farage ci sarà un comico, e soprattutto un ribollire di estreme destre più estreme di Farage. Più che una farsa, è un laboratorio politico; e la democrazia rappresentativa è in tilt

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La distruzione del terremoto in Colombia vista dall'alto a Cali

Il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7,4 che ha colpito lunedì 10 agosto la Colombia è salito a 240 morti, con oltre 1.300 feriti e circa 2mila dispersi. Lo ha reso noto l'amministrazione del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, in un nuovo bilancio ufficiale.

Le autorità locali hanno inoltre segnalato il crollo di un centinaio di edifici e la presenza di persone intrappolate tra le macerie, in quello che hanno definito il sisma più forte "dell'ultimo decennio". Il maggior numero di vittime è stato registrato nei dipartimenti di Risaralda, in particolare nella città di Pereira, e della Valle del Cauca, soprattutto a Cali.

A fronte di tale situazione, il governo colombiano ha dichiarato l'emergenza nazionale sull'intero territorio, misura che consente tra l'altro di trasferire risorse verso le aree più colpite. 

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Gli studenti di Gaza alla Sapienza di Roma: "Sognamo di tornare a casa"

Decine di studenti di Gaza che hanno ottenuto borse di studio per frequentare le università italiane, sono ancora in attesa di essere evacuati, bloccati da formalità amministrative che li tengono prigionieri nella zona di guerra. Ma Nada Abunada e Mohamed Arafat sono tra i pochi fortunati ad essere arrivati a Roma nel novembre 2025 e ora entrambi studiano economia a La Sapienza: "È una delle migliori università d'Italia, quindi ero davvero felice di essere stata selezionata per questa borsa di studio, ma allo stesso tempo non avrei mai immaginato che un giorno sarei partita e sarei venuta qui", ha raccontato Nada.

Secondo alcune ong, sebbene più di 200 studenti palestinesi siano stati regolarmente immatricolati presso atenei italiani grazie a un progetto governativo di "corridoio universitario" avviato nel 2025, circa 50 studenti stanno ancora aspettando l'autorizzazione a lasciare il territorio occupato da Israele, dove la maggior parte degli istituti di istruzione superiore è stata distrutta. "Ho finito il liceo nel 2023 e ho ottenuto 99 punti, ma dopo non sono riuscita a iscrivermi all'università perché è scoppiata la guerra - ricorda la studentessa - e non ho potuto iscrivermi perché la maggior parte delle università è stata distrutta".

"Abbiamo ricevuto una telefonata dal consolato, il consolato italiano a Gerusalemme, circa una settimana prima che avvenisse l'evacuazione", spiega Mohamed. "Gli stavo dicendo sì e nel giro di una settimana mi hanno mandato un messaggio su WhatsApp con tutte le istruzioni e mi hanno detto 'domani parti', cioè domani è il giorno dell'evacuazione. Quindi non ho avuto molto tempo per salutare tutti", ricorda Mohamed, sperando "di poter tornare un giorno nel suo Paese e poter fare davvero la differenza grazie all'aiuto ricevuto".

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Caldo record, in Inghilterra la siccità si vede dal satellite

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Vigili del fuoco: «Israele appicca incendi nel sud del Libano»

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