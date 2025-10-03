Acquacoltura coloniale: i nostri allevamenti impoveriscono l’Africa

L’acquacoltura è il settore alimentare in maggior crescita al mondo e viene presentato come una soluzione all’insicurezza alimentare. In realtà ha effetti negativi diretti sull’ecosistema che la circonda. Inoltre pescato-concime che viene utilizzato nel Mediterraneo impoverisce intere aree dell’Africa. Come il Senegal

true false

Gli allevamenti in mare di acquacoltura si riconoscono come dei grandi cerchi concentrici che galleggiano sulla superficie dell’acqua. Una versione marina dei cerchi nel grano per capirsi. Sotto l’acqua si nasconde però un sistema di gabbie che racchiude centinaia di migliaia di orate, spigole, ricciole, e anche salmoni. Sono lì per essere allevate, vendute e consumate. L’acquacoltura è il settore alimentare in maggior crescita al mondo e viene presentato come una soluzione all’insicurezza alime