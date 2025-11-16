Anche i biocarburanti inquinano, nel trasporto su strada l’obiettivo deve essere elettrificare

true false

Il 7 novembre, alla vigilia della Cop30, 19 paesi, fra cui Brasile, Giappone, India e Italia, hanno sottoscritto l’impegno “Belém 4×” per quadruplicare entro il 2035 la produzione e l’uso dei combustibili “sostenibili”, derivati da biomasse e scarti agricoli. L’obiettivo sarebbe accelerare la decarbonizzazione in settori le cui emissioni di CO2 sono “hard to abate”: l’aviazione, il trasporto marittimo o l'industria pesante. Al momento coprono solo l’1,3 per cento del fabbisogno energetico global