Anche i biocarburanti inquinano, nel trasporto su strada l’obiettivo deve essere elettrificare

Secondo un rapporto della ong Transport and Environment, la filiera dei biocarburanti derivati da biomasse emette in media il 16 per cento di anidride carbonica in più rispetto ai combustibili fossili. Un dato che mette in discussione la loro reale sostenibilità ambientale
Il 7 novembre, alla vigilia della Cop30, 19 paesi, fra cui Brasile, Giappone, India e Italia, hanno sottoscritto l’impegno “Belém 4×” per quadruplicare entro il 2035 la produzione e l’uso dei combustibili “sostenibili”, derivati da biomasse e scarti agricoli. L’obiettivo sarebbe accelerare la decarbonizzazione in settori le cui emissioni di CO2 sono “hard to abate”: l’aviazione, il trasporto marittimo o l'industria pesante. Al momento coprono solo l’1,3 per cento del fabbisogno energetico global