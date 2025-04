Serve un’azione urgente per proteggere questi ecosistemi, ma molte comunità costiere non dispongono delle risorse finanziarie necessarie. Colmare il gap finanziario è fondamentale per mitigare gli effetti del cambiamento climatico: il settore assicurativo può essere un potente motore di cambiamento positivo

I cambiamenti climatici rappresentano una minaccia crescente per gli ecosistemi costieri e marini, la cui resilienza è fondamentale per la stabilità globale, la prosperità economica e la sopravvivenza di tutta la vita sulla Terra. Sebbene sia necessaria un’azione urgente per proteggere questi ecosistemi, molte comunità costiere non dispongono delle risorse finanziarie necessarie per riprendersi da disastri legati al clima come uragani, tifoni e mareggiate.

Colmare il gap finanziario è fondamentale per mitigare gli effetti peggiori del cambiamento climatico, e il settore assicurativo può essere un potente motore di cambiamento positivo, sfruttando le soluzioni di gestione del rischio per rafforzare la resilienza a lungo termine delle coste e degli oceani.

L’uragano Beryl, che lo scorso luglio si è abbattuto sui Caraibi e sul Golfo del Messico, ha sottolineato la necessità di soluzioni assicurative mirate nelle regioni vulnerabili al clima, poiché la tempesta ha danneggiato o distrutto quasi il 90 per cento della flotta peschereccia delle Barbados. Senza reddito e senza copertura assicurativa, molti pescatori e le loro comunità sono rimasti senza i mezzi per ricostruire.

Le polizze

Nonostante l’aumento dei rischi, gli assicuratori riconoscono che prodotti ben progettati, un’accurata determinazione del prezzo del rischio e il rafforzamento delle misure di resilienza possono rendere finanziariamente redditizi i mercati vulnerabili al clima. In molti casi, le partnership con i governi e le organizzazioni per lo sviluppo per condividere i rischi e affrontare le lacune di protezione incoraggiano ulteriormente gli assicuratori a rimanere sul mercato. Rimanendo in queste regioni, gli assicuratori non solo preservano un importante segmento di mercato, ma contribuiscono anche a costruire comunità costiere più resilienti.

Le polizze assicurative parametriche offrono una soluzione promettente. Queste polizze sono progettate per fungere da rete di sicurezza finanziaria per i singoli, le piccole imprese e persino i paesi in seguito a disastri ambientali, assicurando rimborsi rapidi che aiutano le comunità e i governi a riprendersi più velocemente. Altrettanto importante, le politiche parametriche svolgono un ruolo chiave nella mitigazione del rischio, consentendo a governi e imprese di investire in strategie di resilienza a lungo termine.

Il caso del Belize

Un esempio significativo di soluzione a livello nazionale è la polizza assicurativa parametrica per il Belize del Wtw, assicuratore britannico-statunitense, progettata per sostenere la capacità del paese di servire il suo debito in blue-bond.

Questo innovativo meccanismo finanziario rilascia automaticamente i fondi quando si verificano eventi ambientali predefiniti, assicurando che il Belize possa onorare i suoi obblighi di debito e raggiungere i suoi obiettivi di resilienza climatica anche dopo i disastri naturali.

Oltre al trasferimento del rischio, l’assicurazione può essere utile per mobilitare capitali privati per progetti di costruzione della resilienza. Gli investitori istituzionali a lungo termine, compresi gli assicuratori, detengono vaste riserve di capitale che possono essere indirizzate verso infrastrutture sostenibili. Ma sbloccare questi fondi rimane una sfida, soprattutto per i progetti su larga scala nei paesi in via di sviluppo e nelle regioni ad alto rischio.

Il Fondo per lo sviluppo della resilienza delle infrastrutture, un’iniziativa congiunta dell’Insurance Development Forum (Idf) e di BlackRock, cerca di affrontare questa sfida mobilitando il capitale del settore assicurativo per investimenti in infrastrutture resilienti nei paesi in via di sviluppo e nelle economie emergenti. Il Fondo sostiene progetti commerciali greenfield e brownfield in settori quali le energie rinnovabili, l’acqua, la gestione dei rifiuti, i trasporti e le telecomunicazioni. Certificando che i progetti soddisfano i requisiti di credito e di rischio degli assicuratori, il Fondo offre un canale per il necessario finanziamento delle infrastrutture in questi paesi, compresi gli investimenti in soluzioni basate sulla natura, in particolare nelle comunità costiere, promuovendo così la sostenibilità a lungo termine.

Un altro esempio è Nautilus, la Blue Guarantee Company, un’iniziativa congiunta dell’Ocean Risk and Resilience Action Alliance (Orraa) e del Development Guarantee Group, sostenuta dal governo britannico. Nautilus utilizza garanzie – essenzialmente assicurazioni sugli investimenti – per sbloccare capitali privati su scala per progetti di resilienza costiera e oceanica. Offrendo “promesse di pagamento”, una struttura che riduce i rischi di insolvenza per gli investitori, Nautilus mira a sfruttare la sua base di capitale per sostenere iniziative sostenibili dell’economia blu, dalle piccole e medie imprese ai progetti infrastrutturali su larga scala.

Questa strategia potrebbe mitigare i rischi percepiti e aumentare la fiducia degli investitori, attirando finanziamenti privati verso iniziative oceaniche rigenerative e resistenti al clima in tutto il mondo.

La strategia

Per colmare il gap di protezione dell’economia blu sostenibile, dobbiamo anche promuovere partenariati tra compagnie assicurative, investitori e politici per sfruttare le competenze e le risorse del settore pubblico e privato. Questi partenariati pubblico-privati dovrebbero condividere un unico obiettivo: facilitare soluzioni innovative di adattamento e gestione del rischio a beneficio delle comunità vulnerabili.

Il lavoro dei membri dell’Idf con Orraa è un ottimo esempio di come si possano sfruttare le risorse pubbliche, private e filantropiche per aumentare gli investimenti in soluzioni basate sulla natura, come la protezione delle barriere coralline e il ripristino delle mangrovie.

I pool di rischi sovrani, che consentono agli Stati insulari di unirsi e di accedere a una copertura assicurativa a prezzi accessibili, sono un altro modello utile per una maggiore resilienza finanziaria di fronte ai disastri legati al clima.

L’imminente Blue Economy and Finance Forum e la Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani, che si terranno a Monaco e Nizza a giugno, sottolineano il ruolo crescente del settore assicurativo nella costruzione della resilienza degli oceani. Ma per ottenere progressi significativi è necessaria una strategia articolata per ampliare l’accesso a soluzioni assicurative come la copertura parametrica.

Per rendere la copertura più accessibile e adatta alle realtà locali, dobbiamo investire in dati e modelli di rischio, migliorando così la comprensione, la valutazione e la tariffazione delle minacce legate agli oceani. L’indice di rischio costiero di Orraa e Axa dimostra come un approccio basato sui dati possa migliorare drasticamente la resilienza al clima.

Un approccio olistico

Forse l’aspetto più importante è che, data la portata senza precedenti della sfida climatica, per colmare il divario di protezione è necessario un approccio olistico che integri le capacità di gestione del rischio del settore, gli strumenti finanziari innovativi e l’impiego strategico dei capitali.

L’adozione diffusa di prodotti assicurativi basati sulla natura non solo mitigherà i rischi fisici, ma sosterrà anche la biodiversità e la salute degli ecosistemi. Rafforzando le difese costiere naturali, possiamo sbloccare il pieno potenziale economico ed ecologico di un oceano resiliente e creare una fiorente economia blu.

Copyright: Project Syndicate, 2025.

© Riproduzione riservata