Nata nel 2022, l’associazione francese organizza dei corsi sul cambiamento climatico per chi vive nei quartieri popolari. L’obiettivo, spiega uno dei fondatori, è «mostrare un orizzonte in cui siamo in grado di lottare e di difenderci»

«Siamo i primi interessati dalle violenze ambientali, quindi dobbiamo essere i primi a impegnarci per combatterle». A parlare è Féris Barkat, un ragazzo di 23 anni nato a Illkirch-Graffenstaden, una banlieue a sud di Strasburgo. Nel 2022, insieme ad altre tre persone, ha fondato l’associazione Banlieues Climat.

L’obiettivo del movimento è aumentare la coscienza ambientale delle persone provenienti dai quartieri popolari, che Barkat chiama solo “quartieri”, senza aggettivi. «Nei quartieri in Francia ci si adatta sempre ai problemi che si vivono e che si respirano. Penso alla quantità di isole di calore o al pessimo isolamento termico degli appartamenti», spiega. «Si sa che non sono cose normali, ma non si dice nulla. Non ci sono i mezzi o gli strumenti per farne un tema politico».

I ricchi inquinano di più

Banlieues Climat parte da un’ingiustizia ambientale ormai ben nota: in termini di emissioni, i ricchi contribuiscono al cambiamento climatico molto di più dei poveri, ma questi ultimi ne soffrono le conseguenze negative in misura molto maggiore. Basta qualche dato per accorgersene. Secondo un rapporto del 2024 di Oxfam Francia vengono calcolate le emissioni annuali di CO2 delle diverse classi socio-economiche francesi.

Un cittadino appartenente alla metà più povera della società emette un equivalente di 3,8 tonnellate di CO2. Chi fa parte del 10 per cento più ricco, invece, più del quadruplo. Dati meno recenti del World Inequality Lab confermano l’esistenza dello stesso fenomeno anche in Italia.

Allo stesso tempo, secondo un sondaggio pubblicato a gennaio 2024, quasi il 60 per cento delle persone provenienti dai cosiddetti “quartieri prioritari” (cioè, più poveri) francesi aveva affrontato temperature troppo alte in casa propria durante l’estate, rispetto a una media nazionale del 43 per cento, quasi venti punti in meno.

A lezione di clima

L’associazione organizza dei corsi che si svolgono generalmente nel tempo di una giornata. «L'idea era quella di rendere accessibili temi che a volte sono troppo intellettualizzati, in particolare per chi viene dai quartieri popolari. È una formazione destinata soprattutto ai giovani dei quartieri popolari, ma più in generale a tutti gli abitanti di queste zone», spiega Imane Saitouli, che dentro Banlieues Climat svolge il ruolo di coordinatrice. Le lezioni sono divise in diverse fasi.

Si inizia con un approccio storico sul rapporto tra gli esseri umani e il clima, dall’era glaciale alla rivoluzione industriale. «Dopo, si passa all’approfondimento di cause ed effetti: il riscaldamento climatico e l'aumento delle temperature», racconta Saitouli.

«Infine, c’è una parte che chiamiamo “Banlieues Climat decifra” (Banlieues Climat décrypte), che riguarda riflessioni e analisi sulle nostre città. Partiamo dai casi concreti e da zone specifiche, in modo che i ragazzi possano identificare bene i problemi». A giugno di quest’anno, il corso è stato portato anche in Italia, in due scuole del quartiere San Siro di Milano.

«La scuola ha deluso e umiliato tanta gente», sottolinea Barkat. «La nostra è una forma di educazione popolare che non richiede alcun prerequisito». I risultati, a suo dire, sono evidenti. «Abbiamo ragazzi che sono stati in prigione e poi si sono ritrovati invitati come esperti all'Assemblea nazionale (l’equivalente francese della Camera dei deputati, ndr)».

Da gennaio 2023, le formazioni proposte da Banlieues Climat sono anche riconosciute dal ministero dell’Istruzione superiore e della ricerca. L’anno scorso l’associazione ha anche aperto un luogo fisico, una scuola popolare nella banlieue parigina di Saint-Ouen, dove si tengono alcuni dei suoi corsi. In Francia, negli ultimi anni, sono sorte diverse associazioni che in vari modi portano le questioni ambientali nelle periferie.

Quando ha co-fondato Banlieues Climat, Barkat aveva da poco abbandonato un corso di studi alla London School of Economics per prendersi cura di sua madre, che si era gravemente ammalata. «Per me è nato tutto da una constatazione: come faccio a salvare i miei? Piano piano ho capito che per potersi salvare bisogna capire da cosa bisogna essere salvati», prosegue.

Intersezionalità della lotta

Parlando di ingiustizie, Barkat mette insieme diverse battaglie. «Oltre all’ambiente, ci sono violenze coloniali, intrafamiliari, o sociali: sono tutte politiche. Hanno tutte decisioni politiche dietro e un sistema che le organizza», dice. Questo intreccio tra questioni ambientali e sociali è evidente anche nelle scene di vita ordinaria pubblicate sul suo profilo TikTok.

In un video recente, Barkat parla con alcuni ragazzi davanti alla sede dell’associazione. «Chi di voi oggi è stato fermato dalla polizia per un controllo?», chiede. Rispondono tutti di sì. Il video prosegue con le testimonianze di alcuni dipendenti di Banlieues Climat che raccontano di controlli continui da parte della polizia. «Come se fosse una piazza di spaccio», dice uno di loro.

Proprio alla luce di questa sovrapposizione di diverse battaglie, spiega Barkat, l’obiettivo è molto più ampio dell’educazione sulle questioni ambientali. «È mostrare un orizzonte in cui siamo in grado di lottare e di difenderci».

