In dodici città (di cui tre italiane) tra il 23 giugno e il 2 luglio sono morte 2.300 persone per il caldo. Tra queste (ed è il dato scientificamente e politicamente più rilevante) 1.500 decessi sono attribuibili direttamente al cambiamento climatico, persone che in un clima normale, non alterato dai gas serra, sarebbero sopravvissute

Appena passata l’emergenza caldo (per ora), nel dibattito pubblico italiano sono arrivate le chiacchiere sul caldo: il caldo è di destra? È come il Covid? E il freddo allora, come la mettiamo col freddo? Per fortuna, però, sono anche arrivati i primi dati sul costo in termini di vite umane dell’ondata di calore che ha colpito l’Europa tra la fine di giugno e l’inizio di luglio di questa estate, quindi mentre i gradi parzialmente scendono (e ci si ripara dagli eventi estremi) si può tornare a parlare di cose reali.

In dodici città (di cui tre italiane) tra il 23 giugno e il 2 luglio sono morte 2.300 persone per il caldo. Tra queste (ed è il dato scientificamente e politicamente più rilevante) 1.500 decessi sono attribuibili direttamente al cambiamento climatico, persone che in un clima normale, non alterato dai gas serra, sarebbero sopravvissute.

Milano in testa

La città europea tra quelle analizzate dove il caldo ha fatto più vittime è stata Milano (317 decessi), seguita da Barcellona (286) e da Parigi (235). Questo dato vuol dire che a Milano, durante quei dieci giorni di caldo opprimente e senza respiro, combinati all’effetto isola di calore che rende la città invivibile d’estate, sono morte più persone che durante la terrificante alluvione di Valencia dell’anno scorso, quando le vittime erano state 224.

Il problema di queste vittime di caldo a Milano e in Europa è che sono morte in silenzio, in luoghi separati della città, senza avere quell’effetto emotivo e politico. Di Valencia ricordiamo le cataste di auto e lo tsunami di fango, il caldo invece è invisibile anche perché è impossibile da fotografare. Ma quelli sono lo stesso morti di clima, come i 164 di Roma nella stessa ondata di calore e i 6 di Sassari (le altre due città analizzate dalla ricerca).

Impronte dirette

Il calcolo è stato fatto dall’Imperial College di Londra e dalla London School of Hygiene & Tropical Medicine, riuniti in un gruppo di lavoro chiamato World Weather Attribution. Tecnicamente si tratta di uno «studio rapido di attribuzione» e usa gli strumenti di questa branca della scienza del clima che si occupa di cercare le impronte dirette del cambiamento climatico e delle sue cause in singoli eventi atmosferici di grande impatto sociale.

Di solito, gli studi di attribuzione vengono effettuati su incendi, alluvioni o inondazioni, è la prima volta che questo calcolo viene fatto su un'ondata di calore europea, per misurarne le vittime e la responsabilità della crisi climatica. Di solito, per avere questi dati si devono attendere anni, e arrivano quando l'ondata di calore è stata già dimenticata e rimossa.

Queste ricerche rapide di attribuzione vengono fatte comparando i dati sugli eventi (in questo caso le temperature e la mortalità) alle serie storiche e alle ricerche scientifiche già pubblicate. La domanda a cui devono rispondere i modelli matematici in cui vengono confrontati i dati è: quanto sarebbe stato diverso (per intensità, probabilità di verificarsi, impatto sulla comunità, numero di vittime) questo evento se non ci fosse stata una crisi climatica in atto?

Lontano dei riflettori

In questo caso, la risposta è stata che senza il riscaldamento globale causato dalle fonti fossili di energia a Milano non sarebbero morte 317 persone e in Europa non ne sarebbero morte 1.500. «Le ondate di calore non lasciano una scia evidente di distruzione, come gli incendi o le tempeste. Il loro impatto è pressoché invisibile, ma silenziosamente devastante, uno sbalzo di due o tre gradi può fare la differenza tra la vita e la morte per migliaia di persone», ha commentato Ben Clarke, ricercatore al Centre for Environmental Policy dell'Imperial College, uno degli autori dello studio.

Lo studio del World Weather Attribution è una miniera di dati dall'enorme valore pubblico, se solo ci fosse qualcuno all’ascolto. L’88 per cento delle vittime in eccesso di questa ultima ondata di calore erano persone sopra i 65 anni, con fragilità di salute pre-esistenti (problemi cardiovascolari e respiratori, diabete) ma 183 vittime avevano tra i 20 e i 64 anni.

È un modo per ricordare gli anziani sono molto più a rischio ma che nessuno è anagraficamente al sicuro durante giorni come quelli appena trascorsi. La ricerca sottolinea anche come il caldo sia una minaccia completamente sotto-rappresentata da un punto di vista della percezione e degli impatti sul dibattito politico. «La maggior parte delle morti da ondate di calore avvengono nelle case o negli ospedali, al riparo dallo sguardo pubblico, e raramente vengono registrate come tali». Il calcolo del World Weather Attribution invece è puramente statistico, una deduzione confrontando dati e modelli.

Il giugno più caldo

Rispetto all’era pre-industriale, globalmente il mondo si è riscaldato in modo permanente già di 1.3°C, ma l'Europa è il continente che si scalda più velocemente. È stato appena pubblicato anche l’abituale resoconto mensile del servizio climatico dell’Unione, Copernicus: giugno del 2025 è stato il giugno più caldo mai registrato in Europa occidentale, con una temperatura media di 20.49°C, il che vuol dire già 2.81°C sopra le medie del trentennio precedente.

Il giugno che abbiamo appena chiuso è stato quindi leggermente più caldo anche di quello traumatico del 2003, un anno che nell’arco dei tre mesi estivi in Europa ha fatto oltre 70mila morti. Secondo i modelli di World Weather Attribution, questa ondata di calore ha aggiunto al surriscaldamento europeo fino a 4°C, rendendo le città estremamente pericolose. I dati sui morti ci dicono quanto pericolose.

