Il deputato Della Vedova (a favore della carne artificiale) e il presidente di Coldiretti (contrario) si sono ritrovati in un evento alla Camera in cui discutere dell’argomento. A partire dalle posizioni dei diversi esperti che li accompagnavano

Dalla rissa al confronto pacifico. Ne hanno fatta di strada Benedetto Della Vedova, deputato di Più Europa, ed Ettore Prandini, presidente di Coldiretti. Era novembre 2023 quando, mentre in parlamento si discuteva del disegno di legge sulla carne coltivata, i due si prendevano a male parole e spintoni. Oggi, nella Sala Regine della Camera, la riconciliazione. Entrambi rimangono fedeli al loro credo, l’uno l’opposto dell’altro, ma per il convegno “Carne Coltivata, discutiamone” accantonano le partigianerie per affrontare civilmente il discorso.

Le ragioni per cui Della Vedova rimane contrario alla legge che vieta la produzione e la commercializzazione della carne coltivata sono diverse. Punto primo: «Penso sia sbagliato vietare una cosa già vietata: in Europa oggi non c’è alcun prodotto di carne coltivata di cui sia lecita la vendita». Punto secondo: «Questo provvedimento vieta la libertà di ricerca scientifica».

Terzo e ultimo punto: «Ritengo che questo sia un autogol come Italia. Impediamo alle nostre imprese di stare sulla frontiera in questo settore. Perché non dobbiamo avere aziende in questo settore? Bisogna guardare al futuro».

Almeno su questo (e solo su questo), sembra intendersi con Prandini: «Non ritorno sul passato, sono abituato a parlare di futuro. Non siamo negazionisti, siamo gente abituata a ragione in modo costruttivo sulle opportunità per le nuove generazioni».

Parola agli esperti

Il primo è il professore di biologia molecolare dell’università di Torino, Alessandro Bertero, che torna indietro di quasi due secoli per spiegare che le prese di posizione possono essere controproducenti. Nell’Ottocento, in molti temevano le conseguenze sull’uomo del ghiaccio artificiale, lo stesso che adesso troviamo nei nostri frigoriferi. Berteto poi passa alle piante. «Immaginate una azalea coltivata in una serra, dunque controllata. La carne coltivata può essere spiegata così: le cellule animali vengono coltivate, come si fa con lo yogurt o la birra».

L’utilizzo di antibiotici è riservato a una prima fase, senza che si crei resistenza, mentre nella fase produttiva «non sono richiesti». Ciononostante, parliamo di «una sfida scientifica importantissima» per cui ci vorranno «decenni o forse di più». Ma rimane fermo nella sua convinzione: «È importante che ci sia un ambiente in cui gli investitori si sentano tranquilli, l’innovazione deve essere un ponte».

Uno dei punti più controversi rimane l’impatto ambientale. Per Felice Adinolfi, professore di economia e politica agricola all’università di Bologna, «nessuno scenario presenta emissioni di anidride carbonica inferiori con la carne coltivata rispetto a quella bovina. La promessa che la carne coltivata è un cibo più virtuoso ad oggi non è confermata». L’incertezza è massima, ma per il docente «si può dire che l’impronta ecologica di un chilo di carne cellulare con uno di carne biologica non ci sarebbe paragone».

Il paradosso è che una non esclude l’altra. «Abbiamo bisogno di proteine alternative, ovvero di quelle che non utilizzano terra agricola, che rappresenta l’11 per cento e secondo le stime Fao diminuirà da qui al 2050», osserva Luciana Rossi, professoressa di nutrizione animale all’università di Milano.

E dunque abbiamo necessità di «alghe, proteine vegetali, concentrati proteici, proteine batteriche e da funghi, insetti. E poi la carne coltivata. Va inserita in questo contesto, non in competizione con la carne tradizionale. Rappresenta una opportunità, da portare avanti nella tutela della nostra tradizione alimentare. È un peccato che l’Italia rimanga fuori dai giochi».

A replicare è Giuseppe Campanile, professore di zootecnia speciale dell’università di Napoli, convinto che «l’allevamento di carne rossa è virtuoso perché richiede la coltivazione di foraggio, che produce ossigeno e toglie anidride carbonica». Scongiurata, a suo dire, anche la questione etica del mangiare (vera) carne: «Quanto deve essere grande l’animale per produrre pietà? Perché una vacca solleva un problema e l’uccisione di insetti e roditori no?».

Un dibattito aperto

Quello che è sbagliato è vietare a priori, come sostiene Michele Antonio Fino, professore fondamenti del diritto europeo all’università di Scienze gastronomiche di Pollenzo. Pur non essendo un ultrà della carne coltivata, «sono favorevole alla ricerca. Togliere la possibilità di scelta ai consumatori è un errore strategico: quando sono sicuri, bisogna dargli questa possibilità e non toglierla come a dei bambini».

Anche di fronte a piccole controindicazioni, contenute altrove. «La libertà nella scelta è importante perché in questo modo possiamo difendere prodotti come il vino o i salumi, che fanno parte della nostra cultura ma che presentano dei rischi».

La vicenda è ancora tutta da dibattere. Tra favorevoli e contrari, si inserisce il presidente della facoltà di medicina e chirurgia dell’università Cattolica, Antonio Gasbarrini. Di partenza è dalla parte della Coldiretti, ma «serve la ricerca per sapere se quello che ingerisco è sicuro». Un commento equilibrato. Impensabile solo qualche mese fa se si guarda a chi ha organizzato l’incontro.

