La carne coltivata, nota anche come carne artificiale o carne in vitro, rappresenta una delle innovazioni più promettenti e discusse nel panorama alimentare contemporaneo. Si tratta di carne prodotta a partire da cellule animali coltivate in laboratorio, senza la necessità di allevare e soprattutto macellare animali. Non è quindi un prodotto artificiale o sintetico, ma una coltura cellulare.

Uno dei principali argomenti a favore della carne coltivata è la possibilità di ridurre drasticamente la sofferenza animale. Gli attuali metodi di allevamento intensivo implicano condizioni spesso critiche per gli animali, sovraffollamento, maltrattamenti, stress. La carne coltivata elimina la necessità di uccidere animali, offrendo un’alternativa etica a coloro che desiderano consumare carne.

Già immaginiamo che l’introduzione della carne coltivata potrebbe incontrare resistenze culturali, specie in quelle società dove la produzione e il consumo di carne sono profondamente radicati nelle tradizioni locali. Potrebbe essere percepita come un prodotto meno autentico. Alcuni consumatori temono sia meno salutare o addirittura pericolosa rispetto alla carne tradizionale, sebbene studi preliminari suggeriscano il contrario.

Altri puntano il dito contro quello che credono sia un tentativo delle grandi aziende di monopolizzare ulteriormente il mercato alimentare, allontanando i consumatori dai metodi di produzione locale e artigianale. Infine, esistono anche preoccupazioni di natura etica legate alla manipolazione biologica necessaria per produrla. Ci si interroga se sia giusto «giocare con la natura» in questo modo e quale potrebbe essere il costo a lungo termine di tali pratiche sulla biodiversità e sull’equilibrio degli ecosistemi.

Per le nuove generazioni, in particolare, rappresenta invece un progresso biotecnologico, un modo per conciliare il piacere di mangiare carne con una maggiore consapevolezza etica e ambientale.

Altro argomento potente a suo favore è l’impatto ambientale positivo. Allevare bestiame è una delle principali fonti di emissioni di gas serra a livello globale, oltre a richiedere enormi quantità di acqua, terra e risorse energetiche. La carne coltivata, secondo molte stime, può ridurre significativamente le emissioni di CO2 e il consumo di acqua e terra, contribuendo alla lotta contro la crisi climatica.

Va sottolineato che una produzione su larga scala richiederebbe infrastrutture avanzate per un consumo energetico elevato. Ad esempio, il mantenimento dei bioreattori necessari per far crescere le cellule è un processo energivoro. Quindi carne coltivata sostenibile sì, ma a patto di tecnologie più efficienti e con fonti di energia rinnovabile.

Dunque la ricerca si deve concentrare sull’ottimizzazione del processo produttivo per renderlo scalabile a livello industriale: uno dei principali obiettivi è la riduzione dei costi legati ai terreni di coltura cellulare, ovvero i nutrienti necessari per far crescere le cellule animali in laboratorio.

Gli scienziati stanno lavorando per sostituire i costosi sieri animali, come il siero fetale bovino, con alternative sintetiche o vegetali più economiche e sostenibili. Inoltre, si stanno sviluppando bioreattori più avanzati che permettano di ottimizzare la crescita cellulare su vasta scala, mantenendo costanti le condizioni di temperatura, ossigenazione e nutrienti.

Un ulteriore aspetto cruciale è l’ottenimento della struttura e della consistenza desiderata, simile a quella della carne tradizionale. Nei nostri laboratori, oltre a studiare i processi di "coltivazione” della carne, stiamo esplorando anche tecniche come la stampa 3D di tessuti cellulari e l’utilizzo di impalcature biocompatibili capaci di stimolare e supportare il differenziamento cellulare nelle componenti tissutali che compongono la carne, ovvero il muscolo e il grasso.

La carne coltivata è una tecnologia che promette di cambiare radicalmente il nostro rapporto con il cibo, con il potenziale di risolvere alcune delle sfide più urgenti del nostro tempo. Tuttavia, il suo successo dipenderà da una combinazione di fattori: l’accettazione culturale, l’affinamento delle tecnologie produttive, la trasparenza delle aziende e il supporto delle politiche pubbliche.

Mentre il dibattito continua, una cosa è certa: la carne coltivata ha già innescato una riflessione profonda su come possiamo nutrire un mondo in crescita in modo più sostenibile, etico e innovativo.

Gli autori dell’articolo sono ricercatori del dipartimento di Biologia, università di Roma Tor Vergata.

