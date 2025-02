La transizione verso l’economia green e l’apprensione dei cittadini per i mutamenti climatici mostrano una nuova dimensione della loro relazione. In un puro movimento dialettico le traiettorie di questi due temi hanno smesso di marciare di pari passo e hanno iniziato a mostrare percorsi e dinamiche parallele e a volte divergenti.

I numeri

Il 78 per cento degli italiani prevede un ulteriore incremento delle temperature globali e il 77 presume una crescita degli eventi metereologici estremi, mentre il 49 pensa che nei prossimi anni alcune parti del paese diventeranno scarsamente vivibili a causa dei cambi climatici. Sul fronte economico il 32 per cento degli italiani è un assertore convinto della transizione green. Il 49 è, invece, cautamente green: ritiene la transizione ecologica giusta, ma non applicabile a tutti i settori produttivi.

Infine, il 19 ha una posizione scettica, ritiene il green pericoloso per molte imprese (12) o semplicemente una moda (7). Il 55 per cento degli italiani individua i cambiamenti climatici (dopo le guerre) come uno dei principali nemici del futuro e il 30 mette l’ecologia tra le principali parole per il futuro.

Al contempo, il 43 per cento degli italiani afferma che le imprese devono prima difendere i posti di lavoro e poi occuparsi della sostenibilità. Sempre il 43 per cento dei consumatori giudica ingiusto che i prodotti green costino di più degli altri (il dato lievita al 47 tra le donne e al 50 nei ceti popolari); mentre il 56 per cento (in aumento del 9 per cento rispetto al 2023) afferma che i costi maggiori della produzione sostenibile dovrebbero essere a carico delle imprese, anche riducendo gli utili.

Alle imprese, gli italiani chiedono di ridurre i rifiuti e l’inquinamento (48) e l’utilizzo della plastica (39); di tagliare le emissioni di gas serra (33) e di sviluppare prodotti rispettosi dell’ambiente (32), nonché di affrontare il cambiamento climatico (27). Nella società è cresciuta, infine, una visione totale della sostenibilità, che mette insieme l’agire delle imprese sui temi dell’ambiente, della qualità del lavoro e della relazione (34 per cento).

La fase della complessità

Le dinamiche della transizione ecologica sono arrivate a un punto di maturazione, passando da una spinta inziale di adesione emotiva a una fase più riflessiva, in cui si iniziano a considerare i costi e le complessità di tale processo. La dialettica della transizione verde porta alla luce il confronto tra le aspirazioni ecologiche e le dinamiche economiche e sociali. Essa ricorda il «doppio movimento» di cui parla Karl Polanyi, in cui le forze del mercato e le esigenze di protezione sociale sono in tensione.

Nella transizione green assistiamo, pertanto, a un «doppio movimento ecologico», in cui la spinta verso la sostenibilità si confronta con la necessità di proteggere i mezzi di sussistenza e favorire l’accessibilità ai prodotti per tutti. Al fondo di questo doppio movimento ecologico c’è la spinta alla redistribuzione del rischio economico della transizione green.

L’aspettativa si concentra sulla richiesta che le aziende facciano la loro parte, senza scaricare tutti i costi sui consumatori. Il tema del consumo eco-green è entrato in una fase di maturazione riflessiva e l’abbassamento dei costi è funzionale a reinvertire quella dinamica, che si è insediata negli ultimi anni a seguito dello scatto inflattivo, del green come una soluzione per benestanti e per impegnati sul fronte ecologico.

Nel rapporto tra consumatori e imprese è in fase di evoluzione anche la vision del concetto stesso di sostenibilità: è sempre più orientato a una dimensione di sostenibilità totale, con la maggioranza relativa degli italiani che giudica le imprese in modo complessivo, per come si comportano sull’ambiente, sulle condizioni di lavoro per i dipendenti e sulle relazioni con la comunità.

Le dinamiche legislative, infine, con l’obbligo del bilancio di sostenibilità, aprono le porte alla ulteriore commoditizzazione del green, con la sostenibilità che diviene sempre più una commodity (nella sua strutturale accezione di categoria di beni che viene scambiata sul mercato senza differenze qualitative). Il quadro delle spinte e controspinte evidenziano l’urgenza di un cambio di strategia sul green, con la necessità di un nuovo contratto sociale green, per avviare una rinegoziazione delle relazioni tra individui, imprese e Stato nel contesto della sfida ecologica e climatica.

Una sfida multidimensionale che richiede un ripensamento profondo perché, come direbbe il filosofo Bruno Latour, «non stiamo entrando in una nuova epoca; stiamo cambiando la definizione stessa di ciò che significa essere in un’epoca».

Nota metodologica: Rilevazioni Cawi multiple su panel Ipsos digital, campione nazionale di 800 soggetti maggiorenni, segmentati per sesso, età e zona di residenza realizzata tra aprile e ottobre 2024.

