Nel 2015, lo storico accordo sul clima di Parigi ha fissato l’ambizioso ma necessario obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5° Celsius rispetto ai livelli preindustriali e di garantire che l’aumento rimanga «ben al di sotto» dei 2°C. Poiché la temperatura media della superficie globale ha già raggiunto 1,1°C (1,98°F) al di sopra del valore di riferimento del Ventesimo secolo, il tempo per raggiungere questo obiettivo sta per scadere. Tuttavia, finora i governi non sono riusciti a concordare una strategia per farlo.

Alla 62a sessione degli Organi sussidiari delle Nazioni Unite per il cambiamento climatico (SB62) tenutasi il mese scorso a Bonn – i negoziati di metà anno destinati a gettare le basi per la Conferenza delle Nazioni Unite sul Cambiamento climatico (Cop30) che si terrà a novembre a Belém – i paesi si sono talmente impuntati sui dettagli dell’agenda che i progressi sono stati scarsi.

Tali ritardi caratterizzano da tempo la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ma sono in contrasto con la realtà scientifica, che richiede un’azione rapida e unitaria.

Il compito del Brasile

La costruzione del consenso è quindi una sfida fondamentale per la presidenza brasiliana della Cop30. Il compito che ci attende è formidabile, non solo per le sfide inerenti al processo Unfccc, ma anche perché quattro processi globali tra loro interconnessi stanno minando la fiducia e ostacolando la cooperazione multilaterale.

In primo luogo, l’architettura della governance globale, con l’Onu al centro, sta mostrando segni di destrutturazione. Le istituzioni che sono state progettate per alimentare e facilitare la cooperazione sono sempre più ostacolate dall’inerzia burocratica e da strutture organizzative obsolete. Con gli sforzi di riforma bloccati, il sistema delle Nazioni Unite rischia di perdere la sua rilevanza e il multilateralismo la sua credibilità.

In secondo luogo, l’ascesa di una diplomazia transazionale ha fatto sì che i paesi dessero priorità ai propri interessi a breve termine rispetto alle esigenze collettive a lungo termine. Questo approccio – basato su una concezione ristretta dell’interesse nazionale – preclude di fatto una cooperazione ad ampio raggio, poiché erode le norme che tradizionalmente sono alla base dell’impegno internazionale.

In terzo luogo, il compromesso viene sempre più spesso rifiutato a favore del “realismo”, portando a un’estrema polarizzazione e a posizioni negoziali arroccate. Le negoziazioni multilaterali giungono regolarmente all’ultimo minuto e i risultati sono spesso deludenti, incoraggiando ulteriormente l’impegno transazionale a scapito della cooperazione e del compromesso.

Infine, il cambiamento climatico passa sempre più in secondo piano rispetto ad altre sfide: i conflitti armati, il rallentamento del commercio globale, l’intensificarsi dei venti contrari alla crescita e i livelli record di debito consumano l’attenzione politica, lo spazio diplomatico e le risorse finanziarie dei paesi.

Il Brasile ha chiaramente il suo bel da fare. Soprattutto, deve resistere alla tendenza delle presidenze delle Cop di enfatizzare accordi nuovi e impegni ambiziosi, del tipo che attirano i titoli dei giornali e fanno apparire i negoziati come un grande successo, ma che spesso falliscono quando inizia il duro lavoro di attuazione.

La presidenza brasiliana della Cop30 deve evitare risultati appariscenti a favore di percorsi pragmatici per mantenere gli impegni presi in passato.

Fortunatamente, il Brasile lo riconosce. La sua quarta lettera alla comunità internazionale delinea un’Agenda d’azione volta a far progredire ciò che il mondo ha «già concordato collettivamente» durante le precedenti Cop e nell’accordo sul clima di Parigi. In particolare, l’Agenda cerca di sfruttare le iniziative esistenti per completare l’attuazione del primo «bilancio globale» previsto dall’Accordo di Parigi, concluso alla Cop28.

Questa attenzione ai risultati precedentemente concordati si adatta bene all’attuale contesto geopolitico, in cui qualsiasi accordo può essere difficile da raggiungere. I rappresentanti dell’SB62 di Bonn non hanno raggiunto un consenso, e il vertice del G7 del mese scorso non è riuscito a produrre un comunicato congiunto. Invece di perpetuare una situazione di stallo, l’Agenda d’azione invita le parti interessate a compiere progressi laddove esiste già un accordo.

L’agenda da seguire

L’Agenda traccia anche la strada da seguire. È organizzata in sei “assi” tematici, tra cui la tutela delle foreste, degli oceani e della biodiversità, la trasformazione dell’agricoltura e dei sistemi alimentari, la costruzione della resilienza delle città, delle infrastrutture e dell’acqua. L’ultimo asse trasversale, «Liberare i fattori abilitanti e gli acceleratori» in materia di finanza, tecnologia e sviluppo delle capacità, accelererà l’attuazione su vasta scala.

Poiché la responsabilità dell’attuazione e della governance della politica climatica è distribuita tra molti attori – che devono avere un certo livello di fiducia nel fatto che gli altri stiano facendo la loro parte – l’Agenda stabilisce anche «trasparenza, monitoraggio e responsabilità» come priorità assolute. A tal fine, la presidenza brasiliana della Cop30 dovrebbe cercare di fornire una serie di principi condivisi e meccanismi di supporto.

In qualità di inviati speciali della Cop30, diamo il nostro pieno sostegno all’Agenda d’azione. Ponendo l’accento sul consolidamento, piuttosto che sulla spettacolarizzazione, il Brasile sta ponendo le basi per una Cop30 altamente produttiva, incentrata sul superamento delle divisioni, sulla costruzione della fiducia e sulla realizzazione di autentici progressi. Il compito che ci attende è arduo, ma la possibilità di ritrovare lo slancio è reale.

Questo commento è firmato da: Adnan Amin, ceo della Cop28; Arunabha Ghosh, ceo del Consiglio per l’energia, l’ambiente e l’acqua; Carlos Lopes, presidente della Fondazione africana per il clima; Jacinda Ardern, ex prima ministra della Nuova Zelanda; Jonathan Pershing, ex inviato speciale degli Stati Uniti per il Cambiamento climatico; Laurence Tubiana, ceo della Fondazione per il clima; e Patricia Espinosa, ex segretaria dell’Unfccc. Gli autori sono inviati speciali della presidenza brasiliana della Cop30 per le regioni strategiche

