un summit fallito al giorno

Dal Consiglio europeo alla Cop30, l’Ue dice addio al sogno verde

Ferdinando Cotugno
22 ottobre 2025 • 19:55

La spinta trasformativa del Green Deal si sta trasformando in una frenata dell’Ue. I governi ci mandano alla Cop30 senza compiti fatti. Una volta avevamo l’iniziativa  

Al Consiglio dei ministri dell’ambiente del 21 ottobre, l’Ue ha adottato la sua posizione negoziale in vista della Cop30 di novembre in Brasile. Potremmo riassumerla così: al momento il nostro piano è di andare alla conferenza sul clima di Belém chiedendo agli altri paesi di fare i compiti a casa sul clima senza aver fatto i nostri. Il risultato è l’immagine di un’Europa lacerata al suo interno e sotto pressione all’esterno, che ha trasformato la vocazione trasformativa sul Green Deal in puro fo

Per continuare a leggere questo articolo

Ferdinando Cotugno

Giornalista. Napoletano, come talvolta capita, vive a Milano, per ora. Si occupa di clima, ambiente, ecologia, foreste. Per Domani cura la newsletter e il podcast Areale, ha un podcast sui boschi italiani, Ecotoni, sullo stesso argomento ha pubblicato il libro Italian Wood (Mondadori, 2020). È inoltre autore di Primavera ambientale. L’ultima rivoluzione per salvare la vita umana sulla Terra (Il Margine, 2022).