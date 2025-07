Le farfalle, come altri impollinatori, sono da sempre indicatori sensibili della salute ambientale. Per questo la Nature restoration law, approvata dal parlamento europeo, prevede l’uso di questi bioindicatori

La Nature restoration law, approvata dal parlamento europeo, è un atto politico e strategico fondamentale. Si propone di ripristinare almeno il 20 per cento delle superfici terrestri e marine dell’Unione entro il 2030.

Non si tratta di un passatempo bucolico, ma di un provvedimento concreto per affrontare la perdita di biodiversità, garantire servizi ecosistemici vitali, come l’impollinazione, la fertilità dei suoli, la purificazione dell’aria e dell’acqua, e aumentare la resilienza dei nostri territori agli eventi estremi sempre più frequenti.

Resilienza, insieme a resistenza, sono concetti che in ecologia hanno grande importanza. La resistenza di un ecosistema è la sua capacità di resistere a una perturbazione esterna, mantenendo per lo più inalterato il suo stato e funzionamento. La resilienza indica invece la sua capacità di ritornare al suo stato e funzionamento originario, una volta che la perturbazione, che ne ha causato un’alterazione, è terminata.

L’uso di bioindicatori

In quest’ottica, la legge prevede l’uso di bioindicatori per monitorare lo stato degli ecosistemi. I bioindicatori sono organismi sensibili ai cambiamenti dell’ambiente, naturali e indotti dall’uomo. Sono il mezzo con cui possiamo ottenere informazioni in tempo reale circa ciò che sta accedendo intorno a noi.

Non si tratta di una trovata bizzarra della burocrazia europea: le farfalle, come altri impollinatori, sono da sempre indicatori sensibili della salute ambientale. Attraverso la loro presenza, abbondanza e diversità, ci forniscono informazioni preziose sul funzionamento degli ecosistemi da cui noi stessi dipendiamo. Un sistema poco diversificato funziona meno bene e perde la sua capacità di sopportare le sollecitazioni che subisce. Tutti ne pagano le conseguenze. È un principio basilare dell’ecologia.

Per questo è necessario investire risorse nello sforzo di ottenere informazioni di base da tradurre poi in azioni mirate e concrete. La Comunità europea l’ha fatto adottando una strategia che permette il diretto coinvolgimento del cittadino attraverso programmi di “citizen science”.

“Citizen science”

Tutti possono partecipare a questi programmi nelle modalità che ognuno vuole e secondo ciò che può fare. Il principio alla base è semplice. Scattare una foto e inviarla a una banca dati online è il primo passo. L’intelligenza artificiale può aiutare nell’identificazione della specie fotografata, ma tutto questo è possibile grazie al contributo di specialisti naturalisti, i quali sono i veri assicuratori della qualità del dato ottenuto da appassionati non professionisti.

In breve tempo si costruisce quindi una banca ricca di dati che contiene informazioni su quando e dove una certa specie è stata osservata. Una banca dati dinamica in continuo aggiornamento, che insegue il cambiamento ambientale e fornisce indicazioni preziose circa ciò che sta succedendo.

È un modo moderno e tecnologicamente avanzato per collezionare informazioni che possono essere incrociate con dati storici, informandoci sul se, come e quando sono avvenuti cambiamenti ambientali rispetto al passato e perché.

Formare gli specialisti

Ma bisogna anche investire nella formazione degli specialisti che conoscono le specie in questione e che giocano un ruolo fondamentale nella validazione dei dati che vengono raccolti. Di fatto, gli specialisti botanici e zoologi sono sempre di meno e sempre più anziani e le nostre università non riescono a favorirne il ricambio naturale, formandone di nuovi.

Sono temi concreti e cruciali dei quali dovremmo sentir parlare pubblicamente. Iniziative come quelle previste dal Nature restoration law dovrebbero essere considerate positivamente da tutti.

Eppure, nel dibattito pubblico emergono voci che, pur prive di competenze scientifiche, ridicolizzano tutto questo. È un colpo basso, un modo per screditare la scienza e delegittimare istituzioni che cercano di agire sulla base delle conoscenze disponibili.

In un momento in cui affrontiamo una crisi climatica e ambientale senza precedenti, abbiamo bisogno di strumenti efficaci, di scelte consapevoli, di investimenti in risorse umane ed economiche e certamente anche di un’informazione seria, che aiuti i cittadini a capire le sfide e le soluzioni.

È bello vedere nuove realtà immersive in acquari, zoo, parchi naturalistici. È un modo intelligente per aprire una porta virtuale per entrare nel mondo naturale. Facciamo in modo che non diventi presto l’unico modo per vedere qualcosa che c’era e ora non c’è più. Se questo succederà, staremo tutti peggio.

*Professore ordinario di Zoologia, Università di Roma Tor Vergata

