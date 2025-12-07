il mondo è cambiato

Contro l’ingiustizia climatica costruiamo un nuovo welfare

Edoardo ZanchiniEcologista
07 dicembre 2025 • 19:05

Nel loro libro, pubblicato da Donzelli, Giovanni Carrosio e Vittorio Cogliati Dezza vanno al cuore della grande questione politica da affrontare. Quella di un welfare che non funziona più per un mondo che è cambiato e di uno da costruire per trasformare la crisi ambientale da moltiplicatore di disuguaglianze in generatore di opportunità

Bisogna entrare nelle case, parlare con le persone, fermarsi ad ascoltare le storie di quartiere per capire quella che oggi è la questione energetica e l’intreccio con gli impatti sempre più intensi e frequenti della crisi climatica. Perché milioni di italiani, quelli più poveri, spesso anziani che vivono soli o famiglie monoreddito, negli ultimi anni si sono trovati dentro una tempesta perfetta, tra bollette schizzate alle stelle e diventate impossibili da pagare e una liberalizzazione del merc

Direttore dell'ufficio clima del Comune di Roma. È stato vicepresidente di Legambiente dal 2011 al 2022 e membro del board di Transport & Environment e di Renewables Grid Initiative. Dopo la laurea in architettura e il dottorato di ricerca in pianificazione urbana ha insegnato nelle Università di Roma, Ferrara e Pescara.