L’appuntamento di Belém

Giustizia globale o negazionismo, la Cop30 è una prova per la democrazia climatica

Gianfranco Pellegrinofilosofo
10 novembre 2025 • 19:22

La Cop brasiliana potrebbe essere l’inizio di un multilateralismo diverso, un modello anche al di là delle politiche climatiche, o il fallimento. Potrebbe essere l’alba di un mondo nuovo o la fine di tutto, il trionfo del populismo e la definitiva vittoria della politica della rimozione

La democrazia tradizionale, europeo-atlantica, somiglia all’ala della Casa Bianca smantellata da Trump: un monumento architettonico deturpato dalla furia populista. Ma, come ci ricordava David Graeber nella sua ultima opera (L’alba di tutto, 2022), la democrazia fioriva nelle mente dei nativi americani ben prima dell’arrivo dei colonizzatori, e forse anche in una forma migliore. Possiamo sperare di vedere riaffiorare quel germe di democrazia a Belém, dove si sta svolgendo la Cop30? Dietro le Cop

Professore ordinario di filosofia politica alla LUISS Guido Carli. Si occupa di storia dell’etica e filosofia politica contemporanea.