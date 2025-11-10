Giustizia globale o negazionismo, la Cop30 è una prova per la democrazia climatica

La Cop brasiliana potrebbe essere l’inizio di un multilateralismo diverso, un modello anche al di là delle politiche climatiche, o il fallimento. Potrebbe essere l’alba di un mondo nuovo o la fine di tutto, il trionfo del populismo e la definitiva vittoria della politica della rimozione
La democrazia tradizionale, europeo-atlantica, somiglia all’ala della Casa Bianca smantellata da Trump: un monumento architettonico deturpato dalla furia populista. Ma, come ci ricordava David Graeber nella sua ultima opera (L’alba di tutto, 2022), la democrazia fioriva nelle mente dei nativi americani ben prima dell’arrivo dei colonizzatori, e forse anche in una forma migliore. Possiamo sperare di vedere riaffiorare quel germe di democrazia a Belém, dove si sta svolgendo la Cop30? Dietro le Cop