Il fallimento di Belém e la fuga dalla Cop: così non si incide sulla crisi climatica

Ferdinando Cotugno
22 novembre 2025 • 18:35

È difficile dare conto di un testo lunghissimo ma vuoto come il documento più politico prodotto dalla Cop30. È più facile farlo cercando quello che non c'è, facendo i conti con l’assenza che rappresenta il gigantesco fallimento politico del Brasile, dell’Ue e della Cop stessa: quella di qualsiasi menzione delle fonti fossili di energia

Belém – Lula l’aveva ribattezzata «Cop della verità» ma la Cop30 del Brasile ha restituito una verità difficile da accettare: le regole delle conferenze Onu sul clima – immobili da trent’anni – non sono più in grado di incidere sulla crisi del clima. Il commento più ragionevole viene dagli unici custodi credibili del processo, gli scienziati. In rappresentanza della loro comunità valga quello equilibrato e dolente dei glaciologi dell’Organizzazione Internazionale della Criosfera (Icci): «L’accor

